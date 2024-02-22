Fatih Erbakan canlı yayında açıkladı! AK Parti ile neden ittifak yapmadılar? 'Biz İstanbul'da iki ilçeyi istedik'

Özellikle İstanbul'da oy oranıyla 'kilit' bir konumda olduğu konuşulan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv100 Özel yayınında, Gürkan Hacır, Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı. YRP lideri Erbakan, seçimlerde neden Cumhur İttifakı'nı desteklemediklerini ve kendi adaylarını çıkardıklarını açıkladı.



Erbakan'ın açıklamaları şu şekilde: "Bizim söylediğimiz İstanbul Büyükşehir belediyesinde biz destek oluyorsak biz de bir tane Anadolu Yakasında bir tane Avrupa yakasında ilçe isteriz dedik."

Gazeteci Gürkan Hacır'ın "Arnavutköy ve Sultanbeyli değil mi?" sorusu üzerine Erbakan, "İsmi çok önemli değil dedik biz ama onlar da zaten ‘Peki verelim nereyi istiyorsunuz?’ demedikleri için ilçe isimleri çok konuşamadık." ifadelerini kullandı.

"Kendileri arkadaşlarımıza 'Biz adaylarımızı açıkladık. İlçe Belediye başkan adayımızı nasıl geri çekeriz artık açıkladık' dediler. Bizim arkadaşlarımız ise 'Genel başkanımız 70 bin imza topladıktan sonra cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi' dediler."

"2 İLÇEYİ VERSELERDİ TEKRARDAN DEĞERLENDİRECEKTİK" "O zaman biz tekrardan değerlendirecektik. Bu mutabakat metni, Gazze konusu, halkın istememesi, teşkilatın istememesi kenarda duracaktı. Ama buna rağmen biz bu ilçeleri alıp da Refah Partisini o yıllarda iktidara belediye hizmetleri taşıdı. Bu ilçelerde biz bir belediye hizmeti, millete kendimizi gösterme imkânı olur da Yeniden Refah Partisi’nin iktidara gelmesine vesile olur muyuz buna bu değer mi diye çekincelerimize rağmen tekrardan değerlendirilebilirdik."