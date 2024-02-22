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  4. Fatih Erbakan canlı yayında açıkladı! AK Parti ile neden ittifak yapmadılar? 'Biz İstanbul'da iki ilçeyi istedik'

Fatih Erbakan canlı yayında açıkladı! AK Parti ile neden ittifak yapmadılar? 'Biz İstanbul'da iki ilçeyi istedik'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
22.02.2024 22:46 | Son Güncelleme:
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde ittifak kararı almayan ve İstanbul'da Mehmet Altınöz'ü aday gösteren Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. İstanbul'da AK Parti'yi desteklemek için iki ilçe istediklerini açıklayan Erbakan, "Bize 'İlçe adaylarımızı nasıl geri çekeriz artık açıkladık' yanıtını verdiler şeklinde konuştu. Erbakan, "AK Parti ile ittifak kapısı hala aralık mı?" sorusuna da net yanıt verdi.

Özellikle İstanbul'da oy oranıyla 'kilit' bir konumda olduğu konuşulan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv100 Özel yayınında, Gürkan Hacır, Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı. YRP lideri Erbakan, seçimlerde neden Cumhur İttifakı'nı desteklemediklerini ve kendi adaylarını çıkardıklarını açıkladı.


Yerel Seçim 2024

Erbakan'ın açıklamaları şu şekilde: "Bizim söylediğimiz İstanbul Büyükşehir belediyesinde biz destek oluyorsak biz de bir tane Anadolu Yakasında bir tane Avrupa yakasında ilçe isteriz dedik."
Gazeteci Gürkan Hacır'ın "Arnavutköy ve Sultanbeyli değil mi?" sorusu üzerine Erbakan, "İsmi çok önemli değil dedik biz ama onlar da zaten ‘Peki verelim nereyi istiyorsunuz?’ demedikleri için ilçe isimleri çok konuşamadık." ifadelerini kullandı.
"Kendileri arkadaşlarımıza 'Biz adaylarımızı açıkladık. İlçe Belediye başkan adayımızı nasıl geri çekeriz artık açıkladık' dediler. Bizim arkadaşlarımız ise 'Genel başkanımız 70 bin imza topladıktan sonra cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi' dediler."

"2 İLÇEYİ VERSELERDİ TEKRARDAN DEĞERLENDİRECEKTİK"

"2 İLÇEYİ VERSELERDİ TEKRARDAN DEĞERLENDİRECEKTİK"
"O zaman biz tekrardan değerlendirecektik. Bu mutabakat metni, Gazze konusu, halkın istememesi, teşkilatın istememesi kenarda duracaktı. Ama buna rağmen biz bu ilçeleri alıp da Refah Partisini o yıllarda iktidara belediye hizmetleri taşıdı. Bu ilçelerde biz bir belediye hizmeti, millete kendimizi gösterme imkânı olur da Yeniden Refah Partisi’nin iktidara gelmesine vesile olur muyuz buna bu değer mi diye çekincelerimize rağmen tekrardan değerlendirilebilirdik."
Erbakan, "AK Parti ile ittifak kapısı hala aralık mı?" sorusuna da net yanıt verdi. Erbakan "Artık bu saatten sonra böyle bir şey yapmak için gerekçemiz de yok. Çünkü geçen seçimde bir adaylık vardı ve çekildik. Ama gerekçelerimiz vardı. Mutabakat metnindeki maddeler uygulanırsa millet için hayırlı olur dedik. Bu bir beka seçimi değil hizmet seçimi. Teşkilatlarımız istemiyor. Hangi gerekçeyle adaylarımızı çekeceğiz. Böyle bir şey olması mümkün gözükmüyor." ifadelerini kullandı.
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