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  4. Fatih Erbakan ters köşe yaptı! 'Yedek lastik' benzetmesi dikkat çekti, İstanbul ve Ankara iddiası gündem oldu: "İmamoğlu daha şanslı, Yavaş rahat alır"

Fatih Erbakan ters köşe yaptı! 'Yedek lastik' benzetmesi dikkat çekti, İstanbul ve Ankara iddiası gündem oldu: "İmamoğlu daha şanslı, Yavaş rahat alır"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.02.2024 15:06 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile anlaşabileceği iddiaları konuşulurken, Genel Başkan Fatih Erbakan adeta ters köşe yaptı. "AK Parti'nin yedek lastiğine döneriz" sözleriyle iddialara noktayı koyan Erbakan'ın Ankara ve İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili tahmini ise gündem yarattı. Erbakan, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun daha şanslı olduğunu ve 3 ilçede sürpriz yapabileceğini belirtirken "Ankara'da Mansur Yavaş rahat alır" dedi.

Son seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyen ancak 31 Mart'taki seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) çok konuşulacak bir çıkış geldi. Özellikle İstanbul'da oy oranıyla 'kilit' bir konumda olduğu konuşulan Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile anlaşarak, İstanbul ve Ankara adaylarını çekeceği iddia edilmişti. Söz konusu iddialara yalanlama ise Genel Başkan Fatih Erbakan'dan geldi. "Çekilmemiz söz konusu değil, çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" diyen Erbakan, Ankara ve İstanbul'u kimin kazanacağıyla ilgili tahminini de açıkladı.


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'ÇEKİLECEK MİSİNİZ?' SORUSUNA MANİDAR YANIT: 'YEDEK LASTİĞE DÖNERİZ'

'ÇEKİLECEK MİSİNİZ?' SORUSUNA MANİDAR YANIT: 'YEDEK LASTİĞE DÖNERİZ'

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimleri için aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmeden önce İstanbul ve Ankara adaylarını çekecekleri iddialarını yalanladı. Erbakan, "Listeleri vereceğiz. Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" diye konuştu.

"BAZI ANKETÇİLER GELİP TELKİNDE BULUNDU"

"BAZI ANKETÇİLER GELİP TELKİNDE BULUNDU"

Fatih Erbakan, YetkinReport’ta Murat Yetkin'e yaptığı açıklamada, bazı anketçilerin kendilerine gelerek, AK Parti’ye destek olmadıkları takdirde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun kazanacağını söyleyerek çekilmeleri yönünde telkinde bulunduğunu da söyledi. Erbakan'ın açıklamaları şöyle:

"'DESTEK VERMEZSENİZ MURAT KURUM KAZANAMIYOR' DİYORLAR"

"'DESTEK VERMEZSENİZ MURAT KURUM KAZANAMIYOR' DİYORLAR"

"Bize destek vermediğimiz takdirde Murat Kurum’un kazanamayacağını söylüyorlar. Bakın, DEM Parti, hiçbir partiye seçim kazandırmak zorunda olmadıklarını söyleyince mesele olmuyor ama biz kendi adayımızla çıkınca mesele yapılıyor.

"EKREM BEY DAHA ŞANSLI! 3 İLÇEDE SÜRPRİZ YAPABİLİR"

"EKREM BEY DAHA ŞANSLI! 3 İLÇEDE SÜRPRİZ YAPABİLİR"

Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor; oysa Göktürk’e kadar hep Eyüp.

"MANSUR YAVAŞ ANKARA'YI RAHAT ALIR"

"MANSUR YAVAŞ ANKARA'YI RAHAT ALIR"

Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Turgut (Altınok) Bey, fazla bir varlık gösteremedi.”

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan Seçim 2024
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