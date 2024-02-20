Fatih Erbakan ters köşe yaptı! 'Yedek lastik' benzetmesi dikkat çekti, İstanbul ve Ankara iddiası gündem oldu: "İmamoğlu daha şanslı, Yavaş rahat alır"

Son seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyen ancak 31 Mart'taki seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) çok konuşulacak bir çıkış geldi. Özellikle İstanbul'da oy oranıyla 'kilit' bir konumda olduğu konuşulan Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile anlaşarak, İstanbul ve Ankara adaylarını çekeceği iddia edilmişti. Söz konusu iddialara yalanlama ise Genel Başkan Fatih Erbakan'dan geldi. "Çekilmemiz söz konusu değil, çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" diyen Erbakan, Ankara ve İstanbul'u kimin kazanacağıyla ilgili tahminini de açıkladı.



