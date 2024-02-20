Fatih Erbakan ters köşe yaptı! 'Yedek lastik' benzetmesi dikkat çekti, İstanbul ve Ankara iddiası gündem oldu: "İmamoğlu daha şanslı, Yavaş rahat alır"

Son seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyen ancak 31 Mart'taki seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) çok konuşulacak bir çıkış geldi. Özellikle İstanbul'da oy oranıyla 'kilit' bir konumda olduğu konuşulan Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile anlaşarak, İstanbul ve Ankara adaylarını çekeceği iddia edilmişti. Söz konusu iddialara yalanlama ise Genel Başkan Fatih Erbakan'dan geldi. "Çekilmemiz söz konusu değil, çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" diyen Erbakan, Ankara ve İstanbul'u kimin kazanacağıyla ilgili tahminini de açıkladı.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimleri için aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmeden önce İstanbul ve Ankara adaylarını çekecekleri iddialarını yalanladı. Erbakan, "Listeleri vereceğiz. Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" diye konuştu.
Fatih Erbakan, YetkinReport’ta Murat Yetkin'e yaptığı açıklamada, bazı anketçilerin kendilerine gelerek, AK Parti’ye destek olmadıkları takdirde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun kazanacağını söyleyerek çekilmeleri yönünde telkinde bulunduğunu da söyledi. Erbakan'ın açıklamaları şöyle:
"Bize destek vermediğimiz takdirde Murat Kurum’un kazanamayacağını söylüyorlar. Bakın, DEM Parti, hiçbir partiye seçim kazandırmak zorunda olmadıklarını söyleyince mesele olmuyor ama biz kendi adayımızla çıkınca mesele yapılıyor.
Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor; oysa Göktürk’e kadar hep Eyüp.
Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Turgut (Altınok) Bey, fazla bir varlık gösteremedi.”