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Fatih Portakal; Temurci'yi topa tuttu, esti gürledi: 'Yazıklar olsun! Utanması için yüz olması gerekir'

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.02.2024 06:51 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında adeta esti gürledi. Portakal, İstanbul seçimleri için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u destekleyen sözleriyle gündem yaratan Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci'yi topa tuttu. "Yazıklar olsun sizin siyasi duruşunuza" diyen Portakal, açıklamasının devamında "İnsan utanır biraz. Ama utanması için yüz olması gerekir. Var mıdır yok mudur bilemiyorum?" diye konuştu.

Yerel seçim sonuçları olarak en çok merak edilen şehirlerin başında gelen İstanbul'da, yarışın Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi beklenirken; çok konuşulacak bir açıklama gelmişti. CHP ile 14 Mayıs'taki seçimlerde ittifak yapan ve Meclis'e giren Gelecek Partisi'nde İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin yaptığı açıklama gündem oldu. Temurci'nin sözlerine en sert tepki ise gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. İşte tüm detaylar...

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İstanbul'da yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u destekleyen sözler kullananan Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TV100’de "Kübra Par ile Farklı Açılar" programına konuk olan Temurci,"Murat Kurum’un şansı mı daha yüksek, Ekrem İmamoğlu’nun mu?” sorusuna "Kadir Topbaş tarzı yaklaşımın İstanbul’un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bu konuda Murat Kurum’un daha önde olduğunu söylüyorum" yanıtını vermişti.

FATİH PORTALAL'DAN ÇOK SERT SÖZLER

FATİH PORTALAL'DAN ÇOK SERT SÖZLER

Kurum'a destek açıklamalarıyla bir anda dikkat çeken Temurci'ye en sert tepki ise gazeteci Fatih Portakal'dan geldi.

Gelecek Partisi İstanbul milletvekili Selim Temurci'nin açıklamaları sonrası Sözcü TV Ana Haber sunucusu Portakal adeta ateş püskürdü.

Portakal, şu ifadeleri kullandı;

"TEMURCİ, AK PARTİ KÖKENLİ"

"TEMURCİ, AK PARTİ KÖKENLİ"

"Selim Temurci AK Parti kökenli. 2019 yılında bildiğim kadarıyla İmamoğlu'nun kazandığı seçimde Temurci, AK Parti'nin İstanbul'da il başkanı diye biliyorum. Sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte ayrıldılar. Selim Temurci de Gelecek Partisi'nde siyaset yapmaya başladı.

"KILIÇDAROĞLU SAYESİNDE MECLİS'E GİRDİ"

"KILIÇDAROĞLU SAYESİNDE MECLİS'E GİRDİ"

Önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Onun sayesinde Meclis'e girdi. Şimdi katıldığu bir televizyon programında 'Ben Murat Kurum'a kazandırmayan kişi olmak istemiyorum. Bu yüzden de Gelecek Partisi'nin İstanbul adaylığını reddettim' diyor.

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fatih portakal selim temurci
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