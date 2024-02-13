Fatih Portakal; Temurci'yi topa tuttu, esti gürledi: 'Yazıklar olsun! Utanması için yüz olması gerekir'

Yerel seçim sonuçları olarak en çok merak edilen şehirlerin başında gelen İstanbul'da, yarışın Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi beklenirken; çok konuşulacak bir açıklama gelmişti. CHP ile 14 Mayıs'taki seçimlerde ittifak yapan ve Meclis'e giren Gelecek Partisi'nde İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin yaptığı açıklama gündem oldu. Temurci'nin sözlerine en sert tepki ise gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. İşte tüm detaylar...
İstanbul'da yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u destekleyen sözler kullananan Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
TV100’de "Kübra Par ile Farklı Açılar" programına konuk olan Temurci,"Murat Kurum’un şansı mı daha yüksek, Ekrem İmamoğlu’nun mu?” sorusuna "Kadir Topbaş tarzı yaklaşımın İstanbul’un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bu konuda Murat Kurum’un daha önde olduğunu söylüyorum" yanıtını vermişti.
Kurum'a destek açıklamalarıyla bir anda dikkat çeken Temurci'ye en sert tepki ise gazeteci Fatih Portakal'dan geldi.
Gelecek Partisi İstanbul milletvekili Selim Temurci'nin açıklamaları sonrası Sözcü TV Ana Haber sunucusu Portakal adeta ateş püskürdü.
Portakal, şu ifadeleri kullandı;
"Selim Temurci AK Parti kökenli. 2019 yılında bildiğim kadarıyla İmamoğlu'nun kazandığı seçimde Temurci, AK Parti'nin İstanbul'da il başkanı diye biliyorum. Sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte ayrıldılar. Selim Temurci de Gelecek Partisi'nde siyaset yapmaya başladı.
Önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Onun sayesinde Meclis'e girdi. Şimdi katıldığu bir televizyon programında 'Ben Murat Kurum'a kazandırmayan kişi olmak istemiyorum. Bu yüzden de Gelecek Partisi'nin İstanbul adaylığını reddettim' diyor.