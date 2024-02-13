Fatih Portakal; Temurci'yi topa tuttu, esti gürledi: 'Yazıklar olsun! Utanması için yüz olması gerekir'

Yerel seçim sonuçları olarak en çok merak edilen şehirlerin başında gelen İstanbul'da, yarışın Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi beklenirken; çok konuşulacak bir açıklama gelmişti. CHP ile 14 Mayıs'taki seçimlerde ittifak yapan ve Meclis'e giren Gelecek Partisi'nde İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin yaptığı açıklama gündem oldu. Temurci'nin sözlerine en sert tepki ise gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. İşte tüm detaylar...



