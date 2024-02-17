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Fatih'te park kavgası! Kendisini uyaran kadına küfredince darbedildi! Kaçmak isterken çevredeki otomobillere çarptı

17.02.2024 21:39 | Son Güncelleme:
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İstanbul Fatih'te iddiaya göre, otomobilini bir binanın önüne park eden yabancı uyruklu kişi, kendisini uyaran kadına küfretti. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının yakınları tarafından darbedilen kişi, otomobil ile kaçmaya çalışırken park halindeki 2 otomobile ve bir evin duvarına çarptı.

Fatih'teki olay, Molla Gürani Mahallesi Tomrukçu Sokakta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Mohammed K. otomobilini bir binanın önüne park etti. Binada oturan bir kadın aracı ile otoparktan çıkmak istedi ancak Mohammed K. aracı nedeniyle çıkamadı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Defalarca aramasına rağmen Mohammed K. aldırış etmedi. Aracının başına gelen Mohammed K. ile kadın tartışmaya başladı. İddialara göre bir süre sonra Mohammed K. kadına küfredince tartışma büyüdü.
Kavgaya kadının yakınları dahil olunca Mohammed K. aracının içinde darbedildi. Paniğe kapılan yabancı uyruklu kişi aracıyla hızla geri geri manevra yaparak kaçmaya çalışsa da evin duvarına çarptı.
Bu sırada açık olan kapı bir kişiye çarptı ve gruptan birisi yere düştü. Kadının yakınları burada da araca ve sürücüye zarar vermeye devam etti. Otomobilini tekrar hareket ettirip olay yerinden kaçmaya çalışan kişi ara sokağa girdi ve park halindeki iki araca çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada 3 araçta ve bir evde hasar oluştu. Polis ekipleri tarafları polis merkezine götürdü. Yaşananlar ise çevredekilerin cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
Hakan Ergün, "Sokakta köşede kavga ediyorlardı. Yabancı uyruklu kişi küfrediyordu. 2 yumruk attılar. Can havliyle kaçarken dükkanın önündeki araçlara vurdu. Ölü ya da yaralı yok çok şükür. Polis ile birlikte karakola gittiler. Sabahtan beri aramışlar, 3-4 defa. Gelmeyince bu olaylar olmuş" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Fatih
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