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    4. Faydaları saymakla bitmiyor! Sabahları dinç uyanamayanlar dikkat, o besin halsizlik ve yorgunluğu gideriyor

    Faydaları saymakla bitmiyor! Sabahları dinç uyanamayanlar dikkat, o besin halsizlik ve yorgunluğu gideriyor

    13.11.2023 09:14 | Son Güncelleme:
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    En verimli uyku saatleri 23.00-03.00 arasıdır. Uzmanlar yetişkin bir insanın ortalama 6-8 saat uyuması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, halsizlikle başa çıkabilmek için vücuda dinçlik veren besini açıkladı.

    Her akşam vaktinde yatıp yeterli uyku çekenler bile sabahları yorgun bir şekilde uyanabiliyor. Halsizlik bazı hastalıkların habercisi olabilirken tüketilen besinlerle de ilgilidir. Oldukça zengin besin değerlerine sahip olan bamya tohumunun halsizliğe ve yorgunluğa iyi geldiğini belirten uzmanlar, kanserden diyabete birçok hastalığa karşı kalkan görevi üstlendiğini vurguluyor.

    Yapılan araştırmalar haftada bir kez bamya tohumu tüketen kişilerin kan değerlerinin daha normal olduğunu ortaya koydu. Potasyum, B grubu vitaminler, C vitamini ve K vitamini içeren bamya tohumu demir ve folik asitte de içermektedir.

    Uzun süre tokluk hissi veren bu gıda antioksidan özelliklerinden dolayı cilt sağlığını da olumlu yönde etkiler.

    HALSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRIYOR!

    HALSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRIYOR!

    Bamya tohumu, vücuda enerji verdiği için sabah dinç uyanmayı sağlıyor. Uzmanlar bamya tohumunu halsizlik ve yorgunluk çekenlere öneriyor.

    BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI

    BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI
    • Bronşit ve astım gibi hastalıkların iyileşmesinde etkisi büyüktür,
    • Diyabet rahatsızlığı olanlar için oldukça etkilidir.
    • Bamya tohumu kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
    • Bamya tohumu antioksidan içeriği ile bağışıklığı güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur. Kilo vermek isteyenler bamya tohumundan destek alabilirler. Bol lif içeren bamya tohumu uzun süre tok tuttuğu için kilo vermek isteyenlerin de gözdesidir.
    • Bamya tohumu, B ve C vitaminleri yönünden potasyum, demir, kalsiyum gibi mineraller bakımından zengindir.
    • Düzenli olarak tüketildiğinde hafızayı güçlendirmeye ve konsantrasyonu artırmaya katkı sağlar.
    • Bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur.
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