Faydaları saymakla bitmiyor! Sabahları dinç uyanamayanlar dikkat, o besin halsizlik ve yorgunluğu gideriyor

Her akşam vaktinde yatıp yeterli uyku çekenler bile sabahları yorgun bir şekilde uyanabiliyor. Halsizlik bazı hastalıkların habercisi olabilirken tüketilen besinlerle de ilgilidir. Oldukça zengin besin değerlerine sahip olan bamya tohumunun halsizliğe ve yorgunluğa iyi geldiğini belirten uzmanlar, kanserden diyabete birçok hastalığa karşı kalkan görevi üstlendiğini vurguluyor.
Yapılan araştırmalar haftada bir kez bamya tohumu tüketen kişilerin kan değerlerinin daha normal olduğunu ortaya koydu. Potasyum, B grubu vitaminler, C vitamini ve K vitamini içeren bamya tohumu demir ve folik asitte de içermektedir.
Uzun süre tokluk hissi veren bu gıda antioksidan özelliklerinden dolayı cilt sağlığını da olumlu yönde etkiler.
Bamya tohumu, vücuda enerji verdiği için sabah dinç uyanmayı sağlıyor. Uzmanlar bamya tohumunu halsizlik ve yorgunluk çekenlere öneriyor.