Faydaları saymakla bitmiyor! Sabahları dinç uyanamayanlar dikkat, o besin halsizlik ve yorgunluğu gideriyor

Her akşam vaktinde yatıp yeterli uyku çekenler bile sabahları yorgun bir şekilde uyanabiliyor. Halsizlik bazı hastalıkların habercisi olabilirken tüketilen besinlerle de ilgilidir. Oldukça zengin besin değerlerine sahip olan bamya tohumunun halsizliğe ve yorgunluğa iyi geldiğini belirten uzmanlar, kanserden diyabete birçok hastalığa karşı kalkan görevi üstlendiğini vurguluyor.