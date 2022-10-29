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FBI kaynaklarına göre en tehlikeli burç sıralaması! Ne tür suçlusun?

29.10.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burçlar karakterimizi oldukça etkileyebiliyor. Ortak özelliği olan insanlar genellikle aynı burçlardan çıkıyor. Toplumda işlenen cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlara bakıldığında en sık rastlanan burçlar belli oldu. FBI listelerinin kaynaklarına göre en tehlikeli burç sıralaması...

Toplumda işlenen suçlar oldukça korkutucu olabiliyor. Suçlular en yakınımızda bile bulunabiliyor. Birçok suçlunun yakın çevresi onları masum sanıyor. Yaptıkları suçlar ortaya çıktığında şaşırıyorlar. FBI listelerine bakıldığında benzer suçları işlemiş kişilerin burçlarının aynı olduğu görülüyor. İşte burçların en çok işlediği suçlar ve en tehlikeli burç...

BURÇLARIN SUÇLARI

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU
Yengeçler tutku katilleridir. İnsanları normal bir şekilde öldürürler ve suçlarını imzalamak için kurbanlarının vücudunda bazı ayırt edici işaretler bırakırlar.

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU
Kendi başlarına hareket ederler ve genellikle kara para aklama işine girerler.

YAY BURCU

YAY BURCU
Çoğunlukla dolandırıcı veya hırsızlardır. Kendi hayatlarını tehlikeye atmadıkça kurbana pek zarar vermezler.

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU
Genellikle suç işlemek için kiralanır.

AKREP BURCU

AKREP BURCU
En sadist ve katil burçtur.
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