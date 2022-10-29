FBI kaynaklarına göre en tehlikeli burç sıralaması! Ne tür suçlusun?

Toplumda işlenen suçlar oldukça korkutucu olabiliyor. Suçlular en yakınımızda bile bulunabiliyor. Birçok suçlunun yakın çevresi onları masum sanıyor. Yaptıkları suçlar ortaya çıktığında şaşırıyorlar. FBI listelerine bakıldığında benzer suçları işlemiş kişilerin burçlarının aynı olduğu görülüyor. İşte burçların en çok işlediği suçlar ve en tehlikeli burç...