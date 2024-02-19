Film gibi 6 gün yaşadı ama hiç hatırlamadı! Başından geçenleri öğrenince kulaklarına inanamadı... 'Yaşamam imkansızdı'

“Hastamızın iyileşmesindeki ilk önemli adımı Anestezi Uzmanımız Alihan Pirim attı. Hasta bize kalp ile ilgili değil, akciğerlerindeki sorun- nefes alamadığı için entübe edilerek gönderilmiş. Hocamız bilinci kapalı, konuşamayan hastanın geçmiş tıbbi bilgilerine ulaştığında kalple ilgili bir sorun olabileceği şüphesiyle harekete geçiyor, doğru bir yol haritası çizip kardiyoloji uzmanımızı devreye sokuyor, Dr. Hamed Moghancizadeh hastaya sabaha karşı anjiyo yapıyor. Anjiyoda üç ana damarın üçünde de ciddi darlık olduğunu saptıyor. Kalp yetmezliği bulguları üzerine hastanın sağ kasık damarından girerek kalbin önüne kalp destek pompası koyuyor. Bu müdahaleyle önündeki yük azaltılan kalbin daha rahat çalışması sağlanıyor. Bu gelişmelerden sonra hastamızın durumunu konseyde görüştük ve by pass ameliyatına karar verdik. Çünkü ameliyat etmemenin riski çok daha büyüktü. Ancak uyutulan hastanın ameliyata hazır hale gelmesi gerekiyordu. Bu süreçte Uzm. Dr. Alihan Pirim, Yoğun Bakımlar Sorumlusu Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr. Remzi Özgür Özay hastanın tedavisini üstlenip, ameliyata hazır hale getirdiler.”