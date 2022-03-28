Fitre ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen internet kullanıcıları Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Fitre ne kadar 2022? Ramazan fitresi kimlere verilir? Ne zaman verilecek? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...
FİTRE NE KADAR 2022?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süreye ilişkin fitre miktarını açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Fitre bedelini 40 TL olarak duyurdu.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca karar sonrasında yapılan açıklama şu şekilde:
“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre Miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.
Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır.”
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