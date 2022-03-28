HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fitre ne kadar 2022? Ramazan fitresi kimlere verilir? Ne zaman verilecek?

Fitre ne kadar 2022? Ramazan fitresi kimlere verilir? Ne zaman verilecek?

28.03.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fitre ne kadar? sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. İslam dinine mensup her kişinin Ramazan Ayı'nda vermesi buyurulan fitre günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki Fitre ne kadar 2022? Ramazan fitresi kimlere verilir? Ne zaman verilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

Fitre ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen internet kullanıcıları Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Fitre ne kadar 2022? Ramazan fitresi kimlere verilir? Ne zaman verilecek? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FİTRE NE KADAR 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süreye ilişkin fitre miktarını açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Fitre bedelini 40 TL olarak duyurdu.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca karar sonrasında yapılan açıklama şu şekilde:
“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre Miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.
Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır.”
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Ronaldo şoke oldu! 97 milyonluk kayıp...

Ronaldo şoke oldu! 97 milyonluk kayıp...

Galatasaray, Gedson'un intikamını Pjanic'le istiyor!

Galatasaray, Gedson'un intikamını Pjanic'le istiyor!

Galatasaray'da şok! İki yıldız birden gidiyor...

Galatasaray'da şok! İki yıldız birden gidiyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.