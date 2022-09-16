Geceden kuyruğa giren de var, başka ilden gelen de! İndirim izdihamında skandal olay... 'Bekçiyim' tehdidiyle aldılar

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Akyazı Mahallesi'ndeki, ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar kapıda geceden kuyruk oldu. Bazı vatandaşlar çevre il ve ilçelerden gelip, geceden beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere adeta hücum etti. Kimileri ise kendi aralarında ürün kapma yarışına girdi.

İndirimli cep telefonu, fritöz, robot süpürge gibi ürünleri almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 15 bin liranın üzerinde olan cep telefonunu 10 bin liraya satın almak için büyük koşuşturma yaşandı.