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  4. Geçirdiği en kötü doğum günü oldu! 1 saat içinde başına gelenlerin örneği yok: 2 kere Azrail'den kurtulduk

Geçirdiği en kötü doğum günü oldu! 1 saat içinde başına gelenlerin örneği yok: 2 kere Azrail'den kurtulduk

11.03.2024 13:42
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Karaman'dan yaşayan üniversitesi öğrencisi Mücahit Süer'in yaşadıkları, duyanları hem şaşırttı hem de güldürdü. Doğum gününde 1 saat arayla 2 kez aracın çarptığı Süer yaşadıklarını gülerek anlattı. Kaza için olay yerine gelen sağlık ekipleri de 1 saat önceki hastalarını yine kaza geçirmiş halde görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Karaman’da okuyan üniversite öğrencisine doğum gününde 1 saat arayla 2 kez araç çarptı. Hastaneye kaldırılan öğrenci, "İkinci kez Azrail’den kurtulduk" diyerek başına gelenlere kendisi de gülerek karşılık verdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN...

Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan yurtlar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü son sınıf öğrencisi Mücahit Süer’e (23) kaldığı yurda giderken yolun karşısına geçtiği sırada bir otomobil çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ DE ŞAŞIRDI

SAĞLIK EKİPLERİ DE ŞAŞIRDI

Aracın çarpmasıyla yola savrulan Süer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsın 1 saat önce üniversitenin güney kapı girişi önündeki kazada yaralanan Mücahit Süer olduğunu görünce şaşırdılar. Mücahit Süer, ambulansla 1 saat önce taburcu edildiği Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekrar kaldırıldı. İkinci kazasını da hafif sıyrıklarla atlatan Süer, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

"İKİ KERE AZRAİL'DEN KURTULDUK"

"İKİ KERE AZRAİL'DEN KURTULDUK"

Doğum gününde 1 saat arayla iki kez araç çarpması sonucu yaralanan Mücahit Süer, yaşadıklarına kendisi de gülerek, “İlk kazam doğum günü sürprizine giderken oldu. Önce orada bir vurdular.

İkinci kazam da yine yurda giderken bir daha vurdular. Doğum günümde 2 kere Azrail’den kurtulduk" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası doğum günü
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