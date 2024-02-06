Gelin düğünün ortasında saçlarını kesti! Davetliler şoke oldu, damat gözlerine inanamadı 'Misafirleri ve kocasını şaşırttı'

Dailymail'de yer alan habere göre; Illinois'li Caitlin McInnis, bu en özel gününde hem damadı hem de misafirlerini çarpıcı ve yeni bir görünümle şaşırtmaya karar verdi. 30 yaşındaki kadın, törenden sadece birkaç dakika sonra 35 yaşındaki kız kardeşi Courtnie Saraceno ile sahne arkasına gitti.