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    4. Gelin düğünün ortasında saçlarını kesti! Davetliler şoke oldu, damat gözlerine inanamadı 'Misafirleri ve kocasını şaşırttı'

    Gelin düğünün ortasında saçlarını kesti! Davetliler şoke oldu, damat gözlerine inanamadı 'Misafirleri ve kocasını şaşırttı'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    06.02.2024 13:02 | Son Güncelleme:
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    ABD'de bir gelinin düğünün ortasında saçlarını kestiği anlar, sosyal medyada gündem oldu. Uzun dalgalı saçları ve gelinliğiyle çok sayıda davetlinin katıldığı düğününe gelen gelin, bir süre sonra içeri geçip uzun saçlarını kısacık kesti. Yeni görünümüyle misafirlerin karşısına çıkan gelin hem davetlilere hem de damada büyük şaşkınlık yaşattı.

    ABD'de bir gelin, düğünün ortasında saçlarını keserek davetlileri ve damadı çok şaşırttı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Davetlilerin karşısına yeni saçı ve ikinci düğün elbisesiyle çıkan gelin, herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Gelin ve onun saçlarını kesen kız kardeşi bunu uzun süredir planladıklarını söyledi.

    DÜĞÜNÜN ORTASINDA GELİNİN YAPTIĞI HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

    Dailymail'de yer alan habere göre; Illinois'li Caitlin McInnis, bu en özel gününde hem damadı hem de misafirlerini çarpıcı ve yeni bir görünümle şaşırtmaya karar verdi. 30 yaşındaki kadın, törenden sadece birkaç dakika sonra 35 yaşındaki kız kardeşi Courtnie Saraceno ile sahne arkasına gitti.

    Kuaför olan Courtnie daha sonra geline şık, omuz hizasında bir bob şekli verdi ve o anlar kaydedildi.

    TikTok'ta paylaşılan videoda mekandaki özel bir odada gelinin saçlarının kesildiği anlar yer aldı.

    Muhteşem bir elbiseye uzun dalgalı bukleli saçları eşlik eden gelin Caitlin, Courtnie'nin elindeki elektrikli saç kesme makinesinin önünde görüldü. Kuaför daha sonra eski görünümüne veda etmek isteyen kız kardeşinin saçından birkaç santim kesti.

    Courtnie, Caitlin yeni tarzını sergilemeye hazır olmadan önce, bir makasla kestiği yerleri düzeltti.

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