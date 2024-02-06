Gelin düğünün ortasında saçlarını kesti! Davetliler şoke oldu, damat gözlerine inanamadı 'Misafirleri ve kocasını şaşırttı'

ABD'de bir gelin, düğünün ortasında saçlarını keserek davetlileri ve damadı çok şaşırttı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Davetlilerin karşısına yeni saçı ve ikinci düğün elbisesiyle çıkan gelin, herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Gelin ve onun saçlarını kesen kız kardeşi bunu uzun süredir planladıklarını söyledi.
Dailymail'de yer alan habere göre; Illinois'li Caitlin McInnis, bu en özel gününde hem damadı hem de misafirlerini çarpıcı ve yeni bir görünümle şaşırtmaya karar verdi. 30 yaşındaki kadın, törenden sadece birkaç dakika sonra 35 yaşındaki kız kardeşi Courtnie Saraceno ile sahne arkasına gitti.
Kuaför olan Courtnie daha sonra geline şık, omuz hizasında bir bob şekli verdi ve o anlar kaydedildi.
TikTok'ta paylaşılan videoda mekandaki özel bir odada gelinin saçlarının kesildiği anlar yer aldı.
Muhteşem bir elbiseye uzun dalgalı bukleli saçları eşlik eden gelin Caitlin, Courtnie'nin elindeki elektrikli saç kesme makinesinin önünde görüldü. Kuaför daha sonra eski görünümüne veda etmek isteyen kız kardeşinin saçından birkaç santim kesti.
Courtnie, Caitlin yeni tarzını sergilemeye hazır olmadan önce, bir makasla kestiği yerleri düzeltti.