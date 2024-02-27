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  4. Genç çifte İstanbul'un göbeğinde dayak! Araya girenler bile zorlandı: 15 bin detayı dikkat çekti

Genç çifte İstanbul'un göbeğinde dayak! Araya girenler bile zorlandı: 15 bin detayı dikkat çekti

27.02.2024 11:43
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İstanbul, Şişhane'de akılalmaz olay! Sokakta yürüyen çift karşılaştığı bir başka grubun saldırısına uğradı. Tekmelerin, yumrukların havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı. Grubun çift tarafından 15 bin lira dolandırıldığı iddia edildi. Araya girenler sayesinde sonlanan kavganın ardından iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.

Beyoğlu Şişhane yolunda iddiaya göre, bir grubu dolandırdığı öne sürülen genç çift, karşılaştığı bu kişiler tarafından saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla dövülen çift güçlükle kurtuldu. Yaşananlar kameralara yansıdı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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'BORCUNU VERMEDİN' KAVGASI

Beyoğlu Şişhane yolunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda genç çiftin, bir arkadaş grubunu dolandırdığı öne sürüldü.

Aldıkları 15 bin lira borcu vermedikleri iddia edilen çift olay günü yolda yürüdüğü esnada dolandırdıkları grup ile aralarında tartışma çıktı.

TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın büyümesi üzerine grup, çifte tekme ve yumruklarla saldırdı. Çiftin kendini savunmak için karşılık vermesi üzerine ortalık karıştı. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavga kameralara yansıdı.

ARAYA GİRENLER OLDU

ARAYA GİRENLER OLDU

Bir başkalarının araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Olayla ilgili emniyete şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kavga
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