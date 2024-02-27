Genç çifte İstanbul'un göbeğinde dayak! Araya girenler bile zorlandı: 15 bin detayı dikkat çekti

Beyoğlu Şişhane yolunda iddiaya göre, bir grubu dolandırdığı öne sürülen genç çift, karşılaştığı bu kişiler tarafından saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla dövülen çift güçlükle kurtuldu. Yaşananlar kameralara yansıdı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

