Genç kadın girişimci boya ile ısıtma sistemi keşfetti! Doğalgazın tahtını sallayacak buluş! Yüzde 40 ile 70 tasarruf sağlıyor... Maliyeti 5 bin TL!

Gaziantep’te yaşayan 24 yaşındaki genç kadın girişimci Aleyna Arastacı, artan maliyetler ve son zamanlardaki tedarik krizi sonrası doğalgaza ve diğer geleneksel ısıtma yöntemlerine alternatif olarak insan vücuduna zararı olmayan sıvı ısı boyasıyla ısıtma sistemini keşfetti. Genç kadın girişimci tarafından keşfedilen ısı boyasıyla ısıtma sisteminin ev ve ofislerde granit, fayans, petek, duvar, zemin ve camların yanı sıra birçok alanda kullanılabildiği öğrenildi. Arastacı, darbeye ve betona dayanıklı ısı boyasının evlerde günlük maliyetinin 7,5 TL olduğunu ve doğalgaza oranla yüzde 40 ile 70 arasında tasarruf sağladığını da iddia etti.
Boya ile ısıtma sistemi 15 yıllık bir serüven sonucu ortaya çıktığını aktaran Aleyna Arastacı, “Isı veren boyayı sistemini, piyasadaki karbon boyaların gelecek yıllarda tükenme ihtimaline karşı keşfettik ve sıfırdan bir ürün çıkardık. Normalde 15 yıllık bir geçmişi olan bir serüven ve biz bu işe bir kapak boya ile başladık. İlk başladığımız zaman kıvamını ve ısısını tam elde edemiyorduk. Sıfırdan bir ürün çıkardık ve ortaya çıkardığımız bu ürünün denemelerini yapmamız ve insanlara bu boyanın ısı verdiğini inandırmamız 7 yılımızı aldı” dedi.
Organik bileşenlerden oluşan ısı boyasının bir ev için ortalama maliyetinin 5 bin TL olduğunu söyleyen Arastacı, “Bizim ürünümüz diğer boyalardan farklıdır. Karbon olarak geçmez. Karbon boyalar belirli bir ısıdan sonra kendisini atmaya başlar. Bizim ürünümüz ise kullanım alanlarına göre 2 bin dereceye kadar çıkabilir. Boya üzerine çivi çakılabilir, 10 cm’lik bir beton döküp kullanabilirsiniz ve hiçbir şekilde boya tahrip olmaz.
Ülkemizde krom, nikel madeniyle kaynaklı sıkıntılar yaşadığımız için ve bu madenlerin 5 yıl içerisinde tükenme tehlikesine karşı ne yapabiliriz düşüncesiyle bu sıvı rezidansiyel ısı boyasını elde ettik. Ürün tamamen organik olup içerisinde hiçbir şekilde kimyasal madde barındırmıyor. Dolayısıyla RoHS Belgesini de aldık. Bu belge hiçbir şekilde kimyasal maddenin olmadığı anlamı taşır.
Diğer yandan oyuncak yönetmeliğine de uygun şekilde çalışmalarımız var. Ev sistemlerinde her hangi bir çarpma, zarar verme, kimyasal salgılama söz konusu değildir. Mevcut tesisatı olan ve 7 peteği bulunan bir evde yalıtım söz konusu olduğunda 2 peteğe uygulama yaparak 5 peteği devir daim ile ısıtabiliyoruz. Ortalama maliyeti ise tüm malzemelerle birlikte 5 bin TL’ye denk geliyor” ifadelerini kullandı.
Fayanslar, petekler, duvar ve zeminler gibi birçok alanda ısı boyası sisteminin kullanılabildiğini belirten Arastacı, bu sistemin doğalgaza karşı yüzde 70 tasarruf sağladığını ifade ederek, “Biz ısı veren boyayı her alanda uygulayabiliyoruz ve ısınma ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz.