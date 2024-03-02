Genç kadın girişimci boya ile ısıtma sistemi keşfetti! Doğalgazın tahtını sallayacak buluş! Yüzde 40 ile 70 tasarruf sağlıyor... Maliyeti 5 bin TL!

"BİR KAPAK BOYA İLE BAŞLADIK"

Boya ile ısıtma sistemi 15 yıllık bir serüven sonucu ortaya çıktığını aktaran Aleyna Arastacı, “Isı veren boyayı sistemini, piyasadaki karbon boyaların gelecek yıllarda tükenme ihtimaline karşı keşfettik ve sıfırdan bir ürün çıkardık. Normalde 15 yıllık bir geçmişi olan bir serüven ve biz bu işe bir kapak boya ile başladık. İlk başladığımız zaman kıvamını ve ısısını tam elde edemiyorduk. Sıfırdan bir ürün çıkardık ve ortaya çıkardığımız bu ürünün denemelerini yapmamız ve insanlara bu boyanın ısı verdiğini inandırmamız 7 yılımızı aldı” dedi.