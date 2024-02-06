Genç yaşlarda ortaya çıkıyor 'Kadınlarda erkeklerden 2 kat fazla' Bu belirtilerin bir ya da birkaçını yaşıyorsanız dikkat

Anksiyetenin dünya nüfusunun yaklaşın yüzde 10’unu etkileyen bir rahatsızlık olduğunun altını çizen Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, “Kaygı bozukluğu rahatsızlıklarının bireylerde daha çok genç yaşlarda ortaya çıktığı uzun yıllar yapılan araştırmalar sonrası tespit edildi. Ayrıca kadınlarda erkeklerden 2 katı daha fazla görüldüğü ortaya konuldu. Anksiyete, kişinin gündelik hayatta karşılaştığı ve çevresinde yaşadığı olumsuzluğa bağlı olarak hissettiği, bazen hiç bir uyarı olmaksızın da kendiliğinden ortaya çıkabilen kaygı, stres, huzursuzluk hali, baskı altında hissetme gibi genel bir psikolojik durum. Kaygı bozukluğu günümüzde artık stres, huzursuzluk, paniğin yerini alır hale geldi. Zaman zaman günlük hayatımızda yaşadığımız strese bağlı olarak anksiyete dediğimiz durumu kendimizde huzursuzluk, gerginlik, bunalmış gibi hissedebiliriz” dedi.