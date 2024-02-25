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  4. Girdiği hiçbir seçimi kazanamadı ama pes etmedi! Bu kez hem muhtarlığa hem de belediye başkanlığına aday oldu

Girdiği hiçbir seçimi kazanamadı ama pes etmedi! Bu kez hem muhtarlığa hem de belediye başkanlığına aday oldu

25.02.2024 11:41
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Menderes Koçak (62), 1994 yılından bu yana bağımsız belediye başkanlığı, milletvekilliği ve muhtarlık olmak üzere 19 kez aday oldu. Koçak, önümüzdeki seçimlerde ise hem köy muhtarlığı hem de belediye başkanlığına aday oldu. Henüz hiçbir seçimi kazanamayan Koçak, bu seçimde ise liste başı olduğunu iddia ederek, hem köy muhtarlığını hem de belediye başkanlığı seçimini kazanacağını söyledi.

Sandıklı'ya bağlı Kızılca köyünde oturan evli ve 3 çocuk babası çiftçi Menderes Koçak'ın adaylık serüveni, 1994 yılında köyünden muhtar adayı olmasıyla başladı.Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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BU KEZ HEM KÖY MUHTARLIĞINA HEM DE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY

Bugüne kadar 5 kez bağımsız Sandıklı belediye başkan adaylığı, 1 kez bağımsız Afyonkarahisar milletvekili adaylığı, Sandıklı Çay Mahallesi'nden 1 kez muhtar adaylığı, Kızılca köyünden ayrı dönemlerde 2'si ara seçim olmak üzere toplam 10 kez muhtar adaylığı olmak üzere 17 kez aday olan Menderes Koçak, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde de tekrar Sandıklı bağımsız belediye başkan adayı ve Kızılca köyü muhtar adayı oldu.

İKİSİNİ DE KAZANIRSA TERCİHİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İKİSİNİ DE KAZANIRSA TERCİHİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Menderes Koçak, bu seçimde liste başı olduğunu iddia ederek, hem köy muhtarlığını hem de belediye başkanlığı seçimini kazanacağını söyledi.

Elektrikli bisikletiyle seçim çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Koçak, muhtarlık ve belediye başkanlığı seçiminin ikisini de kazanması durumunda belediye başkanlığını tercih edeceğini anlattı.

"BU 30'UNCU YILIM"

"BU 30'UNCU YILIM"

Menderes Koçak şöyle konuştu:

"1994 yılında köyümden muhtar adayı olarak başladım. Bu 30'uncu yılım. Bağımsızlıktan da vazgeçmedim. Çünkü insanlık kazansın. Her şey insanlık için.

"2007 yılında bağımsız milletvekili adayı oldum. Nasip, kısmet olmadı. Bildiğimden hiç sapmadım. 15 seçim atlattım.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Afyonkarahisar
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