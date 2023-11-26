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Göğsünün sağ tarafındaki ağrı nedeniyle hastaneye gitti, dünyada on binde bir görülen hastalıkla dünyaya geldiğini öğrendi! Hastalığının adını dövme yaptırdı

26.11.2023 13:49 | Son Güncelleme:
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29 yaşındaki Mert Kahraman, göğsünün sağ tarafındaki ağrı nedeniyle başvurduğu hastanede kalbi dahil tüm organlarının ters tarafta olduğunu öğrendi. İncelemeler sonucunda Kahraman'ın, dünyada on binde bir görülen ve tıpta "situs inversus totalis" olarak adlandırılan nadir bir hastalıkla dünyaya geldiği anlaşıldı. Bir de kalp yetmezliğiyle karşı karşıya kalan Kahraman, bu durumun tıptaki adını göğsünün sol tarafına dövmeyle yazdırdı. Kahraman, şimdi yapay kalbiyle organ bağışı bekliyor.

Mert Kahraman, 2017'de göğsünün sağ tarafında hissettiği ağrı nedeniyle bir hastanenin acil servisine başvurdu. Ağrısının neden kaynaklandığı ilk etapta tespit edilemeyen Kahraman'a detaylı tahlil ve tetkik yapılarak, tomografi çekildi.

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DÜNYADA ON BİNDE BİR GÖRÜLEN NADİR HASTALIK: "SİTUS İNVERSUS TOTALİS"

İncelemeler sonucunda Kahraman'ın, dünyada on binde bir görülen, tüm organların normal lokalizasyonları yerine ayna görüntüsünde olduğu gibi vücudun karşı tarafında yer aldığı ve tıpta "situs inversus totalis" olarak adlandırılan nadir bir hastalıkla dünyaya geldiği anlaşıldı.

KRİZ GEÇİRDİĞİ 9 SAATİN SONUNDA ANLAŞILDI

KRİZ GEÇİRDİĞİ 9 SAATİN SONUNDA ANLAŞILDI
Kalbi de sağda olduğu için kriz geçirdiği 9 saatin sonunda tespit edilen Kahraman, 23 yaşına kadar herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı ve organlarının terste olduğunu bilmediği hayatında bir de kalp yetmezliğiyle karşı karşıya kaldı.

ACİL MÜDAHALE GEREKTİĞİNDE BİLİNMESİ İÇİN HASTALIĞININ ADINI DÖVME YAPTIRDI

ACİL MÜDAHALE GEREKTİĞİNDE BİLİNMESİ İÇİN HASTALIĞININ ADINI DÖVME YAPTIRDI
Mert Kahraman, acil tıbbi müdahale gerektiğinde bilinmesi için bu durumun tıptaki adını göğsünün sol tarafına dövmeyle yazdırdı.
Bu arada, kalp yetmezliğinden dolayı yıllar içerisinde solunum sıkıntısı artan ve kalp ağrıları sıklaşan Kahraman, tedavi için Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Buradaki doktorlar, kalp nakli olması gereken Kahraman'a uygun donör bulununcaya kadar kalbin kan pompalama görevini üstlenen "yapay kalp" cihazı (ventriküler destek cihazı) takılmasına karar verildi.
Ameliyatla yapay kalp cihazı takılan genç hasta, "gerçek kalbine" kavuşacağı günü bekliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kalp‎
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