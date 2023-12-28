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  4. Görenleri hayran bıraktı! Kartpostallık fotoğraflar... Kar manzarasında görsel şölen

Görenleri hayran bıraktı! Kartpostallık fotoğraflar... Kar manzarasında görsel şölen

28.12.2023 13:22 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplanan Bolu’nun yüksek kesimleri havadan görüntülendi. Muhteşem görüntülerin ortaya çıktığı manzara görenleri mest etti.

Bolu’da geçtiğimiz hafta yüksek rakımlı mevkilerde kar yağışı etkili oldu.

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KARTPOSTALLIK MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Kar yağışı dolayısıyla Aladağlar, Sarıalan Yaylası, Köroğlu Dağları beyaz örtüyle kaplandı.

Karlar içerisinde kalan çam ağaçları gün batımında havadan görüntülendi.

Ortaya çıkan görüntülerde çam ağaçlarının üzerindeki karlar ve gün batımı manzarası görenleri mest etti.

Gün batımındaki renk cümbüşü, görsel şölen oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının Aladağlar, Sarıalan Yaylası, Köroğlu Dağları sıfırın altında seyretmesi dolayısıyla bölgedeki karlar yeşil alanlarda durmaya devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kar
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