Görünce arka koltuğa saklandı ama... Minibüsteki kanlı hesaplaşma kamerada

Olaydan önce mahallemize gelip küfürlü konuşarak, ‘Recep'i de vuracağım’ demiş. Olay günü para çekmek için bankaya giden babam, yolda karşılaşıp 'Artistik yapma' diyerek iki yumruk atmış. O da babamı ittirmiş. Babam, eve gelip bu olayı bana anlattı. Ben de dedemden kalan tabancayı alarak babam ile terminale gittim. Kendisini minibüste gördük. Korkutmak için ateş ettim. Vurduğumu kesinlikle bilmiyordum. Ayrıca, silahın kabzası ile onu darbetmedim. Kavga sırasında istemeyerek olmuştur” dedi.