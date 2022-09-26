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  4. Görüntüler Gümüşhane'den! Kestirme yolu fark edince... Tünelin içindeki ayı sosyal medyanın dilinde

Görüntüler Gümüşhane'den! Kestirme yolu fark edince... Tünelin içindeki ayı sosyal medyanın dilinde

26.09.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede çok konuşuldu. Kentte bir süredir yiyecek ihtiyacını gidermek üzere şehir merkezine kadar inen ayılar bu defa Gümüşhane-Trabzon karayolundaki tünelin içinde görüntülendi. Videoda yer alan tüneldeki ayının, yamacı tırmanmak yerine tünelin kestirme olduğunu fark ettiği ve o yüzden içinden geçtiği anlaşıldı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Tüneldeki ayı, sosyal medyanın en çok konuşulan videolarından bir tanesi oldu. Yaban hayatının en ihtişamlı ve akıllı hayvanlarından birisi olan ayı bu kez vatandaşların kamerasına oldukça işlek bir yol olan Gümüşhane-Trabzon karayolundaki Mescitli tünelinde yakalandı. İşte detaylar...

"KESTİRME OLSUN" DİYE TÜNELİ KULLANAN UYANIK AYI KAMERADA

Dağın diğer yamacına tırmanarak gitmek yerine tünelin kestirme olduğunu fark ederek hızla Mescitli tünelinin içinden geçen ayı bir firmaya ait otobüsle Trabzon’dan Gümüşhane’ye seyahat eden Mevlüt Murat Sünnetçi tarafından kayıt altına alındı.
Otobüsü fark edince hızlanan ayıyı o anda cep telefonunu çıkararak kayıt altına alan Sünnetçi, ayının tünel çıkışında anında gözden kaybolduğunu söyledi.
Gece 02.30’da Trabzon’dan otobüse bindiklerini ve Mescitli tüneline girdiklerinde ayıyı gördüklerini ifade eden Sünnetçi, “Ben otobüsün ön koltuğunda oturuyordum. Yolcuların birçoğu uyuyordu. Tam Mescitli tüneline girdiğimizde kaldırımda bir ayının koştuğunu fark ederek hemen cep telefonuma sarıldım. Tünelden çıktıktan sonra ayı kayboldu. Bayağı büyük ayıydı. Otobüste de heyecan oluşturdu ön koltuklar tarafında” dedi.
Görüntüde önce yolda koşan bir süre sonra kaldırıma çıkarak koşmaya devam eden ayının ara ara kafasını geriye çevirerek kontrol etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Gümüşhane’de önceki günlerde kent merkezini derin bir vadiye bölge Harşit Çayındaki balıkları avlayan ayı birkaç gece üst üste görüntülenmişti. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane ayı tünel
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