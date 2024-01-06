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  4. Görüntüler şaşkına çevirmişti: Benzincideki oto yıkama bölümünde sucuk yıkadılar... Yeni gelişme! Yıkayıp oraya satıyorlarmış

Görüntüler şaşkına çevirmişti: Benzincideki oto yıkama bölümünde sucuk yıkadılar... Yeni gelişme! Yıkayıp oraya satıyorlarmış

06.01.2024 16:00 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde minibüste sucuk yıkayan 2 kişi ile aracın sahibi gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadesinde yıkama yaptıktan sonra sucukların bir kısmını Bursa'da tostçulara sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Sucukların imha edileceği aktarıldı.

Akılalmaz olay, dün öğle saatlerinde Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna minibüsle gelen 2 kişi, oto yıkama bölümünde girerek kabindeki sucukları yıkadı. O anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.


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AKARYAKIT İSTASYONUNDA MİNİBÜSTE SUCUK YIKAYAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tepkiler üzerine Gemlik İlçe Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Plakadan yola çıkan ekipler, sucukları yıkayan H.H.Y.E. (55) ve F.M.E. (35) ile aracın sahibi İ.Y.K.’yi (48) gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na çekilen araçta İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte inceleme yapıldı.

Şüpheliler ilk ifadesinde yıkama yaptıktan sonra sucukların bir kısmını Bursa'da tostçulara sattıklarını söyledi.

Sucukların imha edileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa sucuk
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