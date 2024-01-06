Görüntüler şaşkına çevirmişti: Benzincideki oto yıkama bölümünde sucuk yıkadılar... Yeni gelişme! Yıkayıp oraya satıyorlarmış

Akılalmaz olay, dün öğle saatlerinde Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna minibüsle gelen 2 kişi, oto yıkama bölümünde girerek kabindeki sucukları yıkadı. O anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.