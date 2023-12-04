HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

04.12.2023 21:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin değişmeyen gündemi deprem... Deprem denilince de akla gelen ilk isim Prof. Dr. Naci Görür bu kez 18 ili uyardı. Tek tek illeri açıklayan Görür, "Bu illerin kaderi üzülerek söylüyorum, Maraş ve Hatay gibi olacak" dedi. Öte yandan deprem gecesi yaşanan bir hikayeyi anlatan Görür gözyaşlarına hakim olamadı.

Deprem kuşağında yaşayan Türkiye her büyük depremde acı mirasına bir yenisini daha ekliyor. 6 Şubat gecesi büyük bir felaketin yaşandığı 11 ilin ardından bugün Bursa'da meydana gelen deprem gözleri yeniden deprem uzmanlarına çevirdi.

Keşfet

18 İLE AÇIK UYARI

Yaptığı her açıklama yakından takip edilen Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür Kafa TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Deprem uyarılarına bir yenisini ekleyen Görür bu kez isim vererek 18'ili uyardı.

Görür, "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir." dedi.

"KAYIP ANORMAL OLUR"

"KAYIP ANORMAL OLUR"

Peki hangi iller fay hattı üzerinde? Görür tek tek sıraladı; Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum,Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari... Görür ayrıca bu illerle ilgili olarak, "Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var." ifadelerini kullandı.

Sözlerine ekleme yapan Görür 18 ili kastederek, "Orada deprem olursa zarar ve kayıp anormal derecede fazla olur." dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan Naci Görür deprem gecesi yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Görür, duygulandıran anısını şu sözlerle anlattı;

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem naci görür
En Çok Okunan Haberler
İrfan Can Kahveci'den kaleciyi çaresiz bırakan gol

İrfan Can Kahveci'den kaleciyi çaresiz bırakan gol

Fatih Portakal'dan sert tepki! 'Bana giren çıkan bir şey yok'

Fatih Portakal'dan sert tepki! 'Bana giren çıkan bir şey yok'

İYİ Parti CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' dedi!

İYİ Parti CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' dedi!

O ülke buz kesti! Termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi

O ülke buz kesti! Termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi

Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi karesinde yer alan 12 fenomenin tüm şirketlerine kayyum atandı

Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi karesinde yer alan 12 fenomenin tüm şirketlerine kayyum atandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.