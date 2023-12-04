Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

Deprem kuşağında yaşayan Türkiye her büyük depremde acı mirasına bir yenisini daha ekliyor. 6 Şubat gecesi büyük bir felaketin yaşandığı 11 ilin ardından bugün Bursa'da meydana gelen deprem gözleri yeniden deprem uzmanlarına çevirdi.
Yaptığı her açıklama yakından takip edilen Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür Kafa TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Deprem uyarılarına bir yenisini ekleyen Görür bu kez isim vererek 18'ili uyardı.
Görür, "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir." dedi.
Peki hangi iller fay hattı üzerinde? Görür tek tek sıraladı; Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum,Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari... Görür ayrıca bu illerle ilgili olarak, "Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var." ifadelerini kullandı.
Sözlerine ekleme yapan Görür 18 ili kastederek, "Orada deprem olursa zarar ve kayıp anormal derecede fazla olur." dedi.
Öte yandan Naci Görür deprem gecesi yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Görür, duygulandıran anısını şu sözlerle anlattı;