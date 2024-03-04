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  4. Gözaltına alınan fenomenler kervanına bir isim daha katıldı! Lüks araba ve tabanca detayı...

Gözaltına alınan fenomenler kervanına bir isim daha katıldı! Lüks araba ve tabanca detayı...

04.03.2024 16:47
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Son dönemde tepki çeken paylaşımlarla gündeme gelen fenomenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak Adana'da lüks bir aracın içinde tabancayla poz veren Aleyna Kanko gözaltına alındı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin eski olduğunu söyleyen Kanko ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adana’da arkadaşına ait lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko (24), gözaltına alındı. Görüntülerin eski olduğunu söyleyen, ifadesi sonrası serbest bırakılan Aleyna Kanko, “Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” dedi.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

TEPKİ ÇEKTİ, İHBAR KABUL EDİLDİ

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, hızla yayılan ve tepki çeken görüntüleri ihbar kabul etti.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Aleyna Kanko ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu söyleyerek, “Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” savunması yaptı.

Aleyna Kanko, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gözaltı
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