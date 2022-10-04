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Grip aşısı kimler yaptırabilir, kimlere yapılmaz? 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalar için süreç başladı!

04.10.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grip aşısı kimler yaptırabilir? Ekim ayının gelmesinin ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Grip aşısı ilk etapta kronik hastalar ile 65 yaş üstü kişilere uygulanacak. Aşının hangi dönemlerde, kimlere yapılacağı hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, grip aşısı ne zaman yaptırılır? Kimler grip aşısı yaptırabilir?

Grip aşısı sonbahar ayları sebebiyle vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, grip aşısı ne zaman yaptırılır? Kimler grip aşısı yaptırabilir? Detaylar haberimizde...

GRİP AŞISI KİMLER YAPTIRABİLİR?

Yüksek risk grubundaki kişiler:

Gebeler,

6 ay-5 yaş arası çocuklar,
65 yaş ve üzerindeki kişiler,

HIV/AIDS veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar,

Astım,
Kronik kalp ya da akciğer hastalığı olanlar,

Sağlık çalışanları
Grip aşısı doktorlar tarafından yalnızca Reçetem Sistemi üzerinden yazılmaktadır. Manuel yazılan reçetelerin işleme alınmayacağı aktarıldı.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILMAZ?

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILMAZ?
Grip aşısı 6 aylıktan küçük bebekler ile hamilelik sürecinin ilk 3 ayındaki annelere yapılmaz. Grip aşısı ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara da yapılmamaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
grip aşısı
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