Grip aşısı kimler yaptırabilir, kimlere yapılmaz? 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalar için süreç başladı!

Grip aşısı sonbahar ayları sebebiyle vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, grip aşısı ne zaman yaptırılır? Kimler grip aşısı yaptırabilir? Detaylar haberimizde...

65 yaş ve üzerindeki kişiler, HIV/AIDS veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, Astım,

Kronik kalp ya da akciğer hastalığı olanlar, Sağlık çalışanları

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILMAZ?

Grip aşısı 6 aylıktan küçük bebekler ile hamilelik sürecinin ilk 3 ayındaki annelere yapılmaz. Grip aşısı ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara da yapılmamaktadır.