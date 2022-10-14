Grip diyerek geçiştiriyorsanız dikkat! Kanserin en önemli belirtisi

Günümüzde kanser vakalarında her geçen gün artış görülüyor. Kanserin belirtileri hakkında bilinçli olmak hayat kurtarıyor. Birçok farklı kanser türü bulunuyor, bu kanser türlerinin belirtileri bulunduğu bölgeye göre değişim gösteriyor. Boğaz kanseri de tehlikeli türler arasında yer alıyor. Boğaz kanserinin belirtileri günlük olarak sıklıkla yaşandığı için göz ardı edilebiliyor. Bu da kanserin teşhis edilmesinin zorlaşmasına neden oluyor.

BOĞAZ KANSERİ BELİRTİLERİ

BOĞAZINIZDA YUMRU Büyümüş veya şişmiş bir lenf düğümünün neden olduğu boğazınızda bir yumru olabilir. Doktorlara göre, bir veya daha fazla lenf düğümünde şişme, baş ve boyun kanserlerinin yanı sıra boğaz kanserinin yaygın bir belirtisidir. Gelen ve giden topaklar genellikle kansere bağlı değildir. Kanser genellikle yavaş yavaş büyüyen bir yumru oluşturur.

YUTMA SORUNLARI Boğaz kanseri, yiyecekleri çiğnerken ve yutarken hafif veya şiddetli ağrıya veya yanma hissine de neden olabilir. Yiyecekler bazen boğazınıza yapışabilir.

BOĞAZ AĞRISI Boğazınızda geçmeyen ağrı veya rahatsızlık, boğaz kanserinin en yaygın semptomlarından biridir.

SES DEĞİŞİKLİKLERİ Boğaz kanserinin en belirgin semptomlarından biri seste değişikliktir. Daha sessiz, boğuk veya her zaman üşüyormuşsunuz gibi ses çıkarabileceğinden sesinizde hafif bir fark görebilirsiniz. Bazı kelimelerinizi geveleyerek veya bazı sesleri telaffuz etmekte zorlanabilirsiniz.