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  4. Grip diyerek geçiştiriyorsanız dikkat! Kanserin en önemli belirtisi

Grip diyerek geçiştiriyorsanız dikkat! Kanserin en önemli belirtisi

14.10.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarına geçiş dönemlerinde ve soğuk havalarda sık sık yaşanan üşütme, nezle, grip durumlarının en büyük belirtileri arasında bulunan boğaz ağrısı yaşam kalitesinin oldukça düşmesine neden oluyor. Bir şeyler yiyip içerken zor durumlar yaşatan boğaz ağrıları genellikle önemsiz görülüyor. Ancak grip nedeniyle kaynaklandığını düşündüğünüz boğaz ağrıları, yutma problemleri kanserin de önemli belirtisi olarak görülüyor.

Günümüzde kanser vakalarında her geçen gün artış görülüyor. Kanserin belirtileri hakkında bilinçli olmak hayat kurtarıyor. Birçok farklı kanser türü bulunuyor, bu kanser türlerinin belirtileri bulunduğu bölgeye göre değişim gösteriyor. Boğaz kanseri de tehlikeli türler arasında yer alıyor. Boğaz kanserinin belirtileri günlük olarak sıklıkla yaşandığı için göz ardı edilebiliyor. Bu da kanserin teşhis edilmesinin zorlaşmasına neden oluyor.

BOĞAZ KANSERİ BELİRTİLERİ

BOĞAZINIZDA YUMRU

BOĞAZINIZDA YUMRU
Büyümüş veya şişmiş bir lenf düğümünün neden olduğu boğazınızda bir yumru olabilir. Doktorlara göre, bir veya daha fazla lenf düğümünde şişme, baş ve boyun kanserlerinin yanı sıra boğaz kanserinin yaygın bir belirtisidir. Gelen ve giden topaklar genellikle kansere bağlı değildir. Kanser genellikle yavaş yavaş büyüyen bir yumru oluşturur.

YUTMA SORUNLARI

YUTMA SORUNLARI
Boğaz kanseri, yiyecekleri çiğnerken ve yutarken hafif veya şiddetli ağrıya veya yanma hissine de neden olabilir. Yiyecekler bazen boğazınıza yapışabilir.

BOĞAZ AĞRISI

BOĞAZ AĞRISI
Boğazınızda geçmeyen ağrı veya rahatsızlık, boğaz kanserinin en yaygın semptomlarından biridir.

SES DEĞİŞİKLİKLERİ

SES DEĞİŞİKLİKLERİ
Boğaz kanserinin en belirgin semptomlarından biri seste değişikliktir. Daha sessiz, boğuk veya her zaman üşüyormuşsunuz gibi ses çıkarabileceğinden sesinizde hafif bir fark görebilirsiniz. Bazı kelimelerinizi geveleyerek veya bazı sesleri telaffuz etmekte zorlanabilirsiniz.

DİLDE BEYAZ LEKELER

DİLDE BEYAZ LEKELER
Herhangi bir ağrıya neden olmamalarına rağmen dilinizde kronikleşen beyaz lekeler fark edebilirsiniz.
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