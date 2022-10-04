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Grup konuşması ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

04.10.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak grup konuşması ve içeriği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'da yaptığı paylaşımda konuşmanın tarihi bir nitelik taşıyacağını vurguladı. Çelik'in bu sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında neler olacağı merak edildi. Peki, Grup konuşması ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? İşte grup konuşması tarihi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşması tarihi merak edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamanın ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasına çevrildi. Peki, grup konuşması ne zaman yapılacak?

GRUP KONUŞMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ekim 2022 Çarşamba günü grup konuşması yapacak.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.
Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.
Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan
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