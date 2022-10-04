Grup konuşması ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşması tarihi merak edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamanın ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasına çevrildi. Peki, grup konuşması ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ekim 2022 Çarşamba günü grup konuşması yapacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.