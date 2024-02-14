'Güler misiniz ağlar mısınız? 5 dakika sonra...' Taylan Yıldız İstanbul Üniversitesi'ne girdi, o anları paylaştı 'Derslere bile katıldım'

İstanbul Üniversitesi'nin kapılarını ziyaretçilere açması gündemin en çok tartışılan konularından bir tanesi haline geldi. Sosyal medyada öğrenciler, özellikle güvenlik konusundan yakınırken endişelerini aktardı. Kampüsteki duruma ilişkin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan öğrenciler, tepkilerini de dile getirdi. Üniversitenin kapılarını ziyaretçilere açmasının ardından sosyal medyada yayılan bazı fotoğrafların çokça tartışılması üzerine İstanbul Üniversitesi'nden bir açıklama geldi.
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün sosyal medyada hızla yayılan, yanıltıcı bilgi ve görseller ile ilgili açıklama yapma, milletimizi doğru bilgilendirme ve bu tezviratların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Bilindiği üzere İstanbul Üniversitesi yerleşkeleri tarihi mekanlara sahiptir. Bu tarihi mekanlar çeşitli ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının proje ve programlarına (belgesel, dizi film vb.) geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Üniversitemizin bilime, sanata verdiği destek ve ehemmiyet kamuoyunca bilinmektedir.
Ulusal bir Tv-kanal yetkililerinin, daha önceden aldığı kurumsal izin çerçevesinde ileri bir tarihte gerçekleştireceği çekim için ders arasında görevli personelimizin eşliğinde yaptığı ön inceleme ziyaretine ait fotoğrafların çarpıtılarak sosyal medya propagandasına çevrilmesi ve tamamen başka bir zemine taşınması, en hafif tabiriyle Üniversitemizin Açık Kapı- Açık Bilim felsefesini yıpratmaya yönelik provakatif bir girişimdir.
Bu görselleri maksatlı bir şekilde paylaşan sosyal medya hesapları ile ilgili hukuki süreç ivedilikle başlatılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."