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  4. 'Güler misiniz ağlar mısınız? 5 dakika sonra...' Taylan Yıldız İstanbul Üniversitesi'ne girdi, o anları paylaştı 'Derslere bile katıldım'

'Güler misiniz ağlar mısınız? 5 dakika sonra...' Taylan Yıldız İstanbul Üniversitesi'ne girdi, o anları paylaştı 'Derslere bile katıldım'

14.02.2024 10:02 | Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi'nin kapılarını ziyaretçilere açması tepkilere neden olmaya devam ediyor. Endişelerini dile getiren öğrenciler özellikle güvenlik konusuna dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili İstanbul Üniversitesi'nden açıklama gelirken İBB Başkanlığına bağımsız aday olduğunu duyuran ve 'internetçi abi' adıyla bilinen Dr. Taylan Yıldız, yaptığı paylaşımla üniversiteye gidip şahit olduklarını aktardı ve derslere bile katıldığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi'nin kapılarını ziyaretçilere açması gündemin en çok tartışılan konularından bir tanesi haline geldi. Sosyal medyada öğrenciler, özellikle güvenlik konusundan yakınırken endişelerini aktardı. Kampüsteki duruma ilişkin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan öğrenciler, tepkilerini de dile getirdi. Üniversitenin kapılarını ziyaretçilere açmasının ardından sosyal medyada yayılan bazı fotoğrafların çokça tartışılması üzerine İstanbul Üniversitesi'nden bir açıklama geldi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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TAYLAN YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NE GİRDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün sosyal medyada hızla yayılan, yanıltıcı bilgi ve görseller ile ilgili açıklama yapma, milletimizi doğru bilgilendirme ve bu tezviratların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere İstanbul Üniversitesi yerleşkeleri tarihi mekanlara sahiptir. Bu tarihi mekanlar çeşitli ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının proje ve programlarına (belgesel, dizi film vb.) geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Üniversitemizin bilime, sanata verdiği destek ve ehemmiyet kamuoyunca bilinmektedir.

Ulusal bir Tv-kanal yetkililerinin, daha önceden aldığı kurumsal izin çerçevesinde ileri bir tarihte gerçekleştireceği çekim için ders arasında görevli personelimizin eşliğinde yaptığı ön inceleme ziyaretine ait fotoğrafların çarpıtılarak sosyal medya propagandasına çevrilmesi ve tamamen başka bir zemine taşınması, en hafif tabiriyle Üniversitemizin Açık Kapı- Açık Bilim felsefesini yıpratmaya yönelik provakatif bir girişimdir.

Bu görselleri maksatlı bir şekilde paylaşan sosyal medya hesapları ile ilgili hukuki süreç ivedilikle başlatılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi taylan yıldız
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