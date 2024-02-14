'Güler misiniz ağlar mısınız? 5 dakika sonra...' Taylan Yıldız İstanbul Üniversitesi'ne girdi, o anları paylaştı 'Derslere bile katıldım'

Bilindiği üzere İstanbul Üniversitesi yerleşkeleri tarihi mekanlara sahiptir. Bu tarihi mekanlar çeşitli ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının proje ve programlarına (belgesel, dizi film vb.) geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Üniversitemizin bilime, sanata verdiği destek ve ehemmiyet kamuoyunca bilinmektedir.