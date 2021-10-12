Güneş fırtınası nedir? Açıklama geldi! Tüm dünyayı etkileyecek Güneş fırtınası ne zaman ve etkileri neler?

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından Güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpmasının beklendiği duyuruldu. Dünya çapında Güneş fırtınasının ne olduğu merak edilirken gezegene olan etkileri de araştırılmaya başlandı. Peki Güneş fırtınası nedir?

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Son gelişmelere göre ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpmasının beklendiğini açıkladı. Açıklama sonrası Güneş Fırtınası'nın ne olduğu merak edilmeye başlandı.

UYDU, GPS, CEP TELEFONU VE İNTERNETTE ÇÖKMELER YAŞANABİLİR Jeomanyetik bir Güneş fırtınasının tüm Dünya'yı etkileyebileceği duyurulmuştu. Güneş fırtınası Güneş'teki olağan dışı patlamaların etkisiyle yüklü parçacıkların uzaya yayılması olarak bilinmekte. Bir jeomanyetik olayı olarak bilinen Güneş fırtınasında; uydular, GPS, cep telefonu, internet ve uydu TV sinyallerinde çeşitli çökmeler yaşanabilmekte.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin 'G2' yani 'orta dereceli fırtına' kategorisine koyduğu fırtınanın yarına kadar sürmesi bekleniyor.