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  4. Günlerce televizyona çıkıp ününe ün kattı! Sabıkası kabarık çıktı: 17 farklı suçtan aranıyormuş

Günlerce televizyona çıkıp ününe ün kattı! Sabıkası kabarık çıktı: 17 farklı suçtan aranıyormuş

17.12.2023 16:13 | Son Güncelleme:
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Gündüz kuşağı programları her gün çok sayıda vatandaşı ekranların önüne taşıyor. Farklı hayatları konu alan programlara katılanlardan biri de Şahin Karasoy'du. Günlerce televizyon ekranlarında boy gösteren Karasoy'un sabıkası görenleri şaşkınlığa uğrattı. 17 ayrı suçtan aranan ve 1 yıl da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Karasoy JASAT tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de 17 suç kaydı bulunan ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. JASAT tarafından yakalanan şahsın gündüz kuşağı programlarından birinde günlerce yayına çıktığı öğrenildi.

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17 FARKLI SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. JASAT ekipleri tarafından takibe alınan ve bir süre öncede günlerce televizyon programlarına çıkarak ün kazanan Şahin Karasoy’un (59), 17 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Birden fazla kişiyle tehdit suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Karasoy, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karasoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli televizyon JASAT
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