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Günlük 400 TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar: Korkutucu ve yorucu bir iş

18.10.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın önemli değeri ve markası olan kestanede hasat başladı. 2 yıldan bu yana gal arısıyla mücadele veren çiftçiler sonunda zoru başardılar. İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle gal arısını yok edecek böcek uygulamasıyla kestanede rekolte yükseldi.

Hasat ile alakalı açıklama yapan Saadet Mahallesi Muhtarı Zeki Ekren, kestane hasadını yapmanın zorluklarından bahsederken "Zahmetli ve korkutucu bir iş. O yüzden de hasadı yapacak işçi bulmakta zorlanıyoruz. İşçinin bir günlük yevmiyesi 350-400 TL. Ona rağmen işçi bulmakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

BU YIL YÜZLER GÜLÜYOR! KİLOSU 30 TL'YE ÇIKT

İnegöl'ün kırsal Saadet Mahallesi'nde 20 metre yüksekliğindeki ağaçlara çıkarak kestane hasadı yapan çiftçinin bu yıl yüzü gülüyor. Geçtiğimiz yıl rekoltesi yüzde 30 seviyelerine kadar düşen kestanenin gal arısından kurtulmasının ardından bu yıl beklenen rekolte yüzde 70’e çıktı. Kilosu ise 25 ila 30 TL arasında satılıyor.
10 metre yüksekliğindeki ağaçlara çıkarak korkusuzca hasat yapan çiftçilerin yüzü bu yıl gülüyor. Lezzetiyle kentin simgesi haline gelen kestane Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki ağaçlarda, ellerinde sopalarla kestane hasadı yapan çiftçiler, daha sonra yere düşen dikenli kozaları topluyor.

"HASTALIK YOK, BÖCEK YOK"

"HASTALIK YOK, BÖCEK YOK"
Hasat ile alakalı açıklama yapan Saadet Mahallesi Muhtarı Zeki Ekren, “Bu sene hasada başladık. Verim yüzde 70 arttı. Geçtiğimiz yıllarda gal arısı vardı, kestane ürünlerine zarar veriyordu. Rekolte yüzde 30 seviyelerine düşmüştü. İl tarım müdürlüğü gal arısı denen sineği öldürecek, bir böcek saldı. Çok işe yaradı ve bu sene kestaneler oldu. Bu sene oldukça iyi verim var. Çok memnunuz. Hastalık yok, böcek yok” dedi.

"İŞÇİ BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

"İŞÇİ BULMAKTA ZORLANIYORUZ"
Ekren, kestane fiyatlarının ise 25 ila 30 TL’den satıldığını söyledi. Kestane hasadını yapmanın zorluklarından bahseden Ekren, “20 metre yüksekliğinde bir ağaç. Ağaca çıkmak oldukça zor oluyor. Zahmetli ve korkutucu bir iş. O yüzden de hasadı yapacak işçi bulmakta zorlanıyoruz. İşçinin bir günlük yevmiyesi 350-400 TL. Ona rağmen işçi bulmakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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