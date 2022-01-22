KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Günlük burç yorumları: 22 Ocak Cumartesi tüm burç yorumları! Burçları bugün neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 22 Ocak Cumartesi tüm burç yorumları! Burçları bugün neler bekliyor?

22.01.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 22 Ocak Cumartesi günü aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

22 Ocak Cumartesi yani yeni yirmi ikinci günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Hareketli günler geçiren gökyüzü bugün dikkat çekici değişikliklerle dolu. Maddi konularda tüm burçların dikkatli adımlar atması gerekiyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 22 Ocak günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI (22.01.2022)

KOÇ

KOÇ
Bu sabah iyimser hisler hep sizinle olacak sevgili Koç burçları. Yürümek istediğiniz yolu daha net görmeye başlıyorsunuz. Hatta sizi engelleyen kişileri ve karşılaşacağınız engelleri fark edeceksiniz. Hayallerinizin peşinden koşarken pragmatik olmayı unutmayın. Öğleden sonra gökyüzündeki hareketler size değişimin ilk sinyallerini verecek.

BOĞA

BOĞA
Bugün üzerine çalıştığınız projeyle ilgili yaratıcı bir fikirle ortaya çıkaracak dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Küçük ayrıntılarla kendinizi boğmayın, büyük resme bakmaya çalışın. Tüm detaylara hâkim olmak isterken mükemmel bir projeyi kendi elinizle sabote edebilirsiniz. Öğleden sonra, ay Terazi burcuna geçerken bir değişim hissedeceksiniz ve evren sizden sağlığınıza öncelik vermenizi istiyor. Bu enerjiyi, akşam evde kalmak ve rahatlamak için bir bahane olarak kullanın, böylece çok ihtiyaç duyduğunuz kişisel bakımı yakalayabilirsiniz.

İKİZLER

İKİZLER
Eğer bugün dışarı çıkmayı düşünmüyorsanız, sabah saatlerini uzun zamandır ertelediğiniz ev işlerine odaklanarak geçirmeye çalışın. İstenmeyen veya kullanılmayan eşyaları paketleyip ihtiyacı olanlara verebilirsiniz. Gün içinde evde vakit geçirmek çok hoşunuza gidecek ve yeni fikirlerin kapısını aralayacaksınız. Akşam saatlerinde meditasyon yaparak huzurlu ve rahat bir uyku uyuyabilirsiniz.

YEGEÇ

YEGEÇ
Arkadaşlarınla birlikte keyifli bir sabaha uyanıyorsunuz. Kariyerinizde rüzgar sizden yana. Yeni bağlantılar kurmak için biraz zaman ayırın. İhtiyacınız olan şeyleri net olarak fark etmeye başlıyorsunuz. Hafta sonunda evinizde vakit geçirmek isteyecek. Ev dekorasyonunda bazı yenilikler yapmak isteyeceksiniz.

ASLAN

ASLAN
Birikiminizle yeni yatarımlar yapmak için bazı adımlar atmaya karar veriyorsunuz. Gökyüzündeki hareketler para harcamaya olan hevesinizi yükseltse de hızlı karar verip kalitesiz ürünlere çok para vermemeye çalışın. Sevdiğiniz kişiyle harika bir akşam geçirmek için çok uygun bir gün. Şimdi mesaj atmanın tam zamanı!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç Yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler! ''Her yer meme dolu zaten''

Olay sözler! ''Her yer meme dolu zaten''

0 derecede kısa taytla poz! "Arda Turan'ın eşi..."

0 derecede kısa taytla poz! "Arda Turan'ın eşi..."

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

Aşk itirafı sonrası ortaya çıktı! "Kendisine bir türlü açılamadım"

Aşk itirafı sonrası ortaya çıktı! "Kendisine bir türlü açılamadım"

Kışın soğuktan canlılığını kaybeden cildinizi kendine getirecek yöntem

Kışın soğuktan canlılığını kaybeden cildinizi kendine getirecek yöntem

İlginizi Çekebilir

Bu görüntüler TikTok’ta infial yarattı! Anne, bebeğine öyle bir şey verdi ki...

Bu görüntüler TikTok’ta infial yarattı! Anne, bebeğine öyle bir şey verdi ki...

Lekeleri tamamen yok ediyor! Pirinç ve limon...

Lekeleri tamamen yok ediyor! Pirinç ve limon...

Sade ve uyumlu kombin sevenlere tüm detaylarıyla ton sür ton rehberi

Sade ve uyumlu kombin sevenlere tüm detaylarıyla ton sür ton rehberi

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi!

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi!

Bütün temizliği tek ürünle tamamlayabilirsiniz!

Bütün temizliği tek ürünle tamamlayabilirsiniz!

Kabuğu kendisinden değerli! Artık çöpe atmayı bırakacaksınız

Kabuğu kendisinden değerli! Artık çöpe atmayı bırakacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.