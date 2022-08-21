"Hadi yine kalk ve çiçeğim de bana" Tüm Türkiye'yi kahreden kazalarda yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Gaziantep ve Mardin'den peş peşe acı haberlerin geldiği trafik kazaları tüm Türkiye'yi kahretti. Gaziantep'te 15, Mardin'de de 20 kişi yaşamını yitirirken kazalarla ilgili detaylar herkesin yüreklerini dağladı. Bugün yaşamını yitirenler için bir kez daha gözyaşları sel oldu. Mardin ve Gaziantep'te hayatını kaybedenler cenaze törenlerinin ardından son yolculuklarına uğurlandı. İşte detaylar...