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"Hadi yine kalk ve çiçeğim de bana" Tüm Türkiye'yi kahreden kazalarda yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

21.08.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybedenler gözyaşları içerisinde toprağa veriliyor. Mardin'in Derik ilçesinde art arda yaşanan iki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazesi son yolculuğuna uğurlanırken Gaziantep'te de kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpmasıyla hayatını kaybeden aralarında sağlık ve itfaiye çalışanlarının da bulunduğu vatandaşlar, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Gaziantep ve Mardin'den peş peşe acı haberlerin geldiği trafik kazaları tüm Türkiye'yi kahretti. Gaziantep'te 15, Mardin'de de 20 kişi yaşamını yitirirken kazalarla ilgili detaylar herkesin yüreklerini dağladı. Bugün yaşamını yitirenler için bir kez daha gözyaşları sel oldu. Mardin ve Gaziantep'te hayatını kaybedenler cenaze törenlerinin ardından son yolculuklarına uğurlandı. İşte detaylar...

KAHREDEN TRAFİK KAZALARINDA HAYATINI KAYBEDENLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Üçyol mevkisinde dün meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarptığı kazada hayatını kaybeden 19 kişinin otopsisi tamamlandı.
Ailelerine teslim edilen cenazelerden, İnan Berk, İbrahim Halil Has, İsa Ayebe, Ahmet Aktay, Ünal Ekinci, Bese Bağlayan, Mülkiye Acar, Hamit Akkoyun, Servan ve Mihriban Tanrısever, Fesih, Kemal ve Velat Dağ, İrfan Aktaş, Baran Açan, Hatip Denk ve Sitti Abun için Derik'te ayrı ayrı camilerde tören yapıldı.
Cenaze törenlerine, dün geceden bu yana ilçede bulunan, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
Cenazeler, Bakan Soylu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya'nın katıldığı cenaze namazının ardından aile mezarlıklarında toprağa verildi.
Bover Babur'un cenazesi ise merkez Artuklu ilçesinde, defnedildi.
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Mardin
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