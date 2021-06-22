Hamamlar saunalar açık mı? Hamamlar saunalar ne zaman, kaça kadar açık?

Vatandaşlar "Hamamlar saunalar açık mı?" , "Hamamlar saunalar ne zaman, kaça kadar açık?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. 1 Temmuz sonrası için milyonları ilgilendiren kararlar Kabine Toplantısı'nda alındı ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. İşte ayrıntılar...

Hamamlar ve saunalar açık olacak mı?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar ile 1 Temmuz'dan sonrası için sokağa çıkma yasağının tümüyle kaldırılacağı bildirildi.

HAMAMLAR SAUNALAR AÇIK MI? HAMAMLAR SAUNALAR NE ZAMAN, KAÇA KADAR AÇIK? Koronavirüs ile mücadele döneminde alınan kararlar nedeniyle hamamlar ve saunalar uzun süredir faaliyetine ara vermek zorunda kaldı. Haziran ayına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile hamamlar ve saunaların yeni bir karar alınana kadar kapalı olacağı belirtilmişti.

Haziran ayı boyunca hamamlar ve saunalar kapalı olmaya devam edecek. Ancak 1 Temmuz sonrası için kararlar alındı ve açıklanan bilgilere göre temmuz ayında birçok kısıtlamanın daraltılacağı görülüyor.

Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, hamamlar ve saunalara ilişkin herhangi bir şey söylemedi.