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Hamamlar saunalar açık mı? Hamamlar saunalar ne zaman, kaça kadar açık?

22.06.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi ile mücadele döneminde geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı'nda temmuz ayına ilişkin birçok önemli karar alındı. En önemli kararlardan biri de sokağa çıkma kısıtlamasının temmuz ayında kaldırılması oldu. Bunun üzerine hamamlar ve saunaların akıbeti merak edildi, araştırılmaya başlandı. Peki hamamlar saunalar açık mı? Hamamlar saunalar ne zaman, kaça kadar açık? İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar "Hamamlar saunalar açık mı?" , "Hamamlar saunalar ne zaman, kaça kadar açık?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. 1 Temmuz sonrası için milyonları ilgilendiren kararlar Kabine Toplantısı'nda alındı ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. İşte ayrıntılar...

Hamamlar ve saunalar açık olacak mı?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar ile 1 Temmuz'dan sonrası için sokağa çıkma yasağının tümüyle kaldırılacağı bildirildi.

HAMAMLAR SAUNALAR AÇIK MI? HAMAMLAR SAUNALAR NE ZAMAN, KAÇA KADAR AÇIK?

HAMAMLAR SAUNALAR AÇIK MI? HAMAMLAR SAUNALAR NE ZAMAN, KAÇA KADAR AÇIK?
Koronavirüs ile mücadele döneminde alınan kararlar nedeniyle hamamlar ve saunalar uzun süredir faaliyetine ara vermek zorunda kaldı. Haziran ayına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile hamamlar ve saunaların yeni bir karar alınana kadar kapalı olacağı belirtilmişti.
Haziran ayı boyunca hamamlar ve saunalar kapalı olmaya devam edecek. Ancak 1 Temmuz sonrası için kararlar alındı ve açıklanan bilgilere göre temmuz ayında birçok kısıtlamanın daraltılacağı görülüyor.
Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, hamamlar ve saunalara ilişkin herhangi bir şey söylemedi.
1 Temmuz sonrası için hangi işletmelerin faaliyetlerine devam edip hangilerinin etmeyeceğini öğrenmek için İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelge bekleniyor.
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