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Hangi burçla aşk yaşanır diye düşünmeyin: Aşkı derinden yaşayan bu burçları seçin

15.09.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astroloji hem karakter hem de fiziksel özellik olarak birçok açıdan ipucu verebiliyor. 12 burcun farklı farklı karakterleri bulunuyor. Bu burçlar arasında bazıları var ki aşkı en derinden yaşamanızı sağlıyor. Aşk denilince ilk akla bu burçlar geliyor...

Burçlar aile, arkadaşlık, iş, okul hayatında bizlere ipucu verseler de en ihtiyacımız olan alan aşktan yana oluyor. Bir birlikteliğe başlamadan önce sorulan ilk sorular arasında karşındaki kişinin burcunu sorgulamak yer alıyor. Burçlar ön yargılara yol açsa da bizi önceden uyarıp daha mutlu olmamızı sağlayabiliyor. Bazı burçlar var ki aşkı en derinden, sevgi dolu ve tutkulu yaşıyorlar. Partnerizin burcu bunlar ise gözü kapalı sevgili olabilirsiniz.

AŞIK OLUNACAK EN İYİ BURÇLAR

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU
Boğa her zaman romantizm hakkında hayal kurar. Bu, aşk ve güzellik gezegeni olan Venüs tarafından yönetilen burçtur; bu, Boğa'nın hayattaki tüm güzel şeylere ilgi duyduğu anlamına gelir (romantizm bunlardan biridir). Bir Boğa ile çıkıyorsanız, size hediyeler verirler, sizi sürekli rahatlık içinde sararlar ve hatta sizi tamamen stresten arındırmak için yeterli sırt masajı bile yaparlar. Ne de olsa Boğa'dan daha şehvetli bir işaret yok.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
. Güneş tarafından yönetilen Leo, sevdikleri birini iyi enerji ve pozitif hislerle yıkamaktan başka bir şey sevmez. İster sizi heyecanlandırıyor olsunlar ister kendinizi ifade etmeniz için size ilham veriyor olsunlar, bir Aslan sizi her zaman romantik yönünüzü benimsemeye teşvik edecektir. Biriyle çıkıyorsanız, herkesin abartılı sevginizi kıskanmasına neden olacak büyük sevgi gösterilerine hazırlansanız iyi olur. Sevgililer Günü kesinlikle bir Aslan için şaka değil!

TERAZİ BURCU

TERAZİ BURCU
Terazi burçları kur yapma sürecinden ve her seferinde bir randevuya aşık olmaktan başka hiçbir şeyi sevmiyorlar. Aslında, eğer çok uzun süre bekarlarsa, kendilerini huzursuz hissetmeye başlayacaklar! Flört oyunundayken, alana hükmediyorlar çünkü aşk oyununun kurallarını Terazi'den daha iyi kimse anlayamaz. Venüs tarafından yönetilen bu burç, iki insan inanılmaz derecede birbirine girdiğinde uçuşan kıvılcımlarla ilgilidir. Teraziler, her zaman küçük bir kara kitabı olan doğal flörtlerdir, ancak sizden hoşlandıklarında, * gerçekten * sizden yana olurlar.

BALIK BURCU

BALIK BURCU
Hiçbir burç, bir Balık kadar romantizme takıntılı değildir. Ne de olsa Balık, kelimenin tam anlamıyla fantezilerin ve alternatif gerçekliklerin burcudur ve romantizmin tüm amacı, hayatı daha büyülü hissettirmek değil midir? Bir Balıkla çıkıyorsanız, tatlı aşk notları, ekstra uzun kucaklaşma seansları ve duygularınız hakkında konuşmalar için hazır olsanız iyi olur. Balık, her şimdi ve her zaman gerçek dünyadan uzaklaşmaktan korkmaz ve bir Balık size aşık olduğunda, gerçeklik çok daha katlanılabilir hissetmeye başlar!
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