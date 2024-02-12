Hastanede 5 milyonluk vurgun! Kanser hastalarının umutlarını böyle çaldılar

İstanbul'da bir hastanenin onkoloji servisinde görev yapan 2 sağlık çalışanı tedavi gören kanser hastalarının ilaçlarını çalarak sattı. Polisin gizli soruşturmayla yürüttüğü olayda görüntüler ortaya çıktı. Hastanede kanser hastası olarak bekleyen ve yaşam umudu olan insanlardan çaldıkları ilaçları simsarlara sattıkları ortaya çıktı.
Onkoloji'de çalışan iki sağlık çalışanı kanser hastalarının ilaçlarını peyderpey çaldılar. Hijyenik ortamda saklanıyor bu ilaçlar herkes giremiyor. Bunu fırsat bilip günde 1 tane 2 tane alıyorlar. Önlüklerine ya da montlarına koyup daha sonra dışarı çıkartıyorlar. İlaç simsarıyla bir kalfayla anlaşıp bu ilaçları fahiş fiyatlara satıyorlar.
tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu o ilaçların çalınma anlarının görüntülerine ulaştı. Tosunoğlu şunları aktardı;
"Hastanede kanser hastası olarak bekleyen bir yaşam umudu olan insanlardan çalıyorlar. Bunu yaparken umursamıyorlar. Polis gizli bir soruşturma yürüttü. Önce hastanenin ana sisteminden o odanın gözüktüğü kamera sistemine bakıyorlar. Bu ekip 6 ay takip ediyor. Polis takip ediyor. Vurgunun boyutu büyüktü. Yöntemleri farklı. İlacı alıyor çöpmüş gibi çöpe koyup bağlıyor. Bu ilaçlar yurt dışından gelen ilaçlar.
2 kişi içeride 1 kişi eczanede kalfa. Bunlar 2-3 kişiyle yapılacak işler değil. Bu ilaçları almak isteyen eczaeneler var. Müşteri de buluyorlar. Polis yakaladıktan sonra Whatsapp konuşmalarını da ortaya çıkarttı. 5 milyonluk bir rakamdan bahsediyoruz. Büyük bir vurgun. İtiraflar var. Yavaş yavaş açığa çıkıyor. İddianame hazırladı savcılık,yargılama başlayacak.
İnsanların umutlarını ve sağlıklarını çalıyorlar. Bunların cinayete teşebbüsten yargılanmaları gerekiyor."