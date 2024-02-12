Hastanede 5 milyonluk vurgun! Kanser hastalarının umutlarını böyle çaldılar

tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu o ilaçların çalınma anlarının görüntülerine ulaştı. Tosunoğlu şunları aktardı;





"Hastanede kanser hastası olarak bekleyen bir yaşam umudu olan insanlardan çalıyorlar. Bunu yaparken umursamıyorlar. Polis gizli bir soruşturma yürüttü. Önce hastanenin ana sisteminden o odanın gözüktüğü kamera sistemine bakıyorlar. Bu ekip 6 ay takip ediyor. Polis takip ediyor. Vurgunun boyutu büyüktü. Yöntemleri farklı. İlacı alıyor çöpmüş gibi çöpe koyup bağlıyor. Bu ilaçlar yurt dışından gelen ilaçlar.