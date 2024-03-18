Hatay'da Gökhan Zan bilmecesi! Aday mı, değil mi? YSK tartışmalara son noktayı koydu

Hatay'da dün yaşananların ardından aday bilmecesi ortaya çıktı. Türkiye İşçi Partisi, Gökhan Zan'ın adaylığının geri çekildiğini duyurdu. Ancak Zan tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirterek adaylıktan çekilmeyeceğini vurguladı.
Bu açıklamaların ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Zan adaylıktan çekildi mi? Süreç nasıl işleyecek? Kazanması halinde hangi yol izlenecek? CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, YSK'dan elde ettiği bilgileri canlı yayında aktardı. Duygu Ayaz Bayram'ın açıklamaları şu şekilde;
Süreç ne olur? Bir adayın partisi adına geri çekilmesi ne anlama gelir? Bunu YSK temsilcilerine sorduk. Edindiğimiz bilgiye göre, bir öncesi seçimde Muharrem İnce örneği de verilerek bize aktarıldı. TİP'in 'adayımızı geri çekiyoruz' demesinin bir hüküm içermediği belirtiliyor.
Burada önemli olan adayın beyanının esas olduğu belirtildi. Adayın il ya da ilçe seçim kuruluna beyanda bulunması gerekiyor. Gökhan Zan adaylıktan geri çekilme durumunda olursa, kendisinin il seçim kuruluna başvurması gerekiyor. Ancak bu da seçimde önce bir hüküm içermiyor.
Şu anda zaten pusulalar da basıldı. Bu sadece seçim sonrasına hüküm içeren bir dilekçe oluyor. Yani eğer ki bir aday adaylıktan çekilmek istiyorsa bunu partisinin değil kendisinin bildirmesi gerekiyor. Seçim sonrasını da etkileyen bir durum. Seçim sonrasında adaylıktan çekilmiş olan aday, eğer seçilirse mazbata kendisine verilmiyor. Seçimde 2. olan isme mazbata veriliyor.
Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Zan, beraberinde avukatıyla İskenderun Adliyesi önünde gazetecilere, son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirtti.