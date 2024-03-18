Hatay'da Gökhan Zan bilmecesi! Aday mı, değil mi? YSK tartışmalara son noktayı koydu

SEÇİLİRSE NE OLACAK?

Şu anda zaten pusulalar da basıldı. Bu sadece seçim sonrasına hüküm içeren bir dilekçe oluyor. Yani eğer ki bir aday adaylıktan çekilmek istiyorsa bunu partisinin değil kendisinin bildirmesi gerekiyor. Seçim sonrasını da etkileyen bir durum. Seçim sonrasında adaylıktan çekilmiş olan aday, eğer seçilirse mazbata kendisine verilmiyor. Seçimde 2. olan isme mazbata veriliyor.