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    4. Hem dünyayı geziyor hem para kazanıyor! Tutkusunu gerçekleştirdi 'Nasıl erkeklere kaptırmışız' Makyaj malzemeleri ve oyuncaklarla dolu

    Hem dünyayı geziyor hem para kazanıyor! Tutkusunu gerçekleştirdi 'Nasıl erkeklere kaptırmışız' Makyaj malzemeleri ve oyuncaklarla dolu

    20.01.2024 11:27 | Son Güncelleme:
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    Artvin’den Kafkas ülkelerine yük taşıyan "Kafkasların Kraliçesi" lakaplı 32 yaşındaki kadın TIR sürücüsü Esra Yılmaz oyuncaklar, makyaj malzemeleri ve çeşitli aksesuarlarla renklendirdiği şoför mahallini adeta evindeki odasına dönüştürürken uluslararası yollarda bu şekilde tek başına direksiyon sallıyor. Yılmaz, tutkusu olan araba kullanmak ve dünyayı gezmeyi; TIR şoförlüğü mesleğini seçip para kazanarak yaptığını, kadın TIR şoförü olarak gelen tepkilerin de çok güzel olduğunu anlattı.

    Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Esra Yılmaz’ın en büyük tutkusu araba kullanmak ve gezmek. Yılmaz, bu iki tutkusunu yapıp aynı zamanda para kazanmak için TIR şoförlüğü mesleğini seçti. Kocaeli’nde özel bir limanda eğitimlerini aldıktan sonra direksiyona geçerek 4 yıldır ülke geneline ve Kafkaslara yük taşımacılığı yapıyor. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    ‘KAFKASLARIN KRALİÇESİ’ TIRIYLA ULUSLARARASI YOLLARDA DİREKSİYON SALLIYOR

    Torpido üzerine dantel işlemesi serip araç kabinini oyuncak ve makyaj malzemeleriyle süsleyen Yılmaz, zamanın bir çoğunu yollarda tek başına geçiriyor.

    Molalarda makyaj yapmayı ihmal etmeyen Yılmaz, "Evim ve iş yerim" dediği tırın içinde kitap okuyor, yemek yiyor, geceleri tırın içinde uyuyor.

    "EN BÜYÜK TUTKULARIMI PARA KAZANARAK YAPIYORUM"

    "EN BÜYÜK TUTKULARIMI PARA KAZANARAK YAPIYORUM"

    "Burası benim evim, iş yerim, yatak odam" diyen Esra Yılmaz ”Tutkunu olduğum iki şeyi birleştirmem gerekiyordu. Biri dünyayı dolaşmak diğeri araba sürmek. Bu ikisini birleştirip hem de para kazanmalıydım. Bundan dolayı tır şoförü oldum. Kocaeli’nde özel bir limanda eğitim aldım. Daha sonra belgelerimi alarak uluslararası yollarda direksiyon sallamaya ve gaza basmaya başladım. 4 yıldır tır kullanıyorum. Bu sayede dünyayı geziyorum, araç kullanıyorum ve para kazanıyorum. Uluslararası yolculuğum ilk Sarp Sınır Kapısından Azerbaycan’a gitmekle başladı. Türkiye’nin bir ucundan başka bir ucuna diyebileceğim kadar şehir gezdim." şeklinde konuştu.

    "HEDEFİM KENDİME TIR ALMAK"

    "HEDEFİM KENDİME TIR ALMAK"

    Yılmaz "Hedefim kendime tır almak ve kendi tırımla Asya kıtası ve Avrupa kıtasına tır yolcuğu yapmak istiyorum" dedi.

    "TIR SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK YANLIŞ BİR ALGI VAR"

    "TIR SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK YANLIŞ BİR ALGI VAR"

    Kadın tır şoförü olarak binlerce erkek tır şoförü içinde tır kullanmanın kendisini hiçbir zaman zorlamadığını belirten Yılmaz "Şu ana kadar hiçbir şekilde sözlü ya da fiziksel tacize uğramadım. Tır şoförleriyle ilgili bir algı var kesinlikle yanlış bir algı. Beni bir kardeş gibi, bir evlat gibi karşılıyorlar. Sokakta ilk karşılaşmalarımda tepkiler çok güzel. Alkışlayanlar bravo diyenler ıslık çalanlar bunlarla ilgili güzel tepkiler alıyorum, bu da beni daha fazla motive ediyor." dedi.

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    Artvin Tır kadın kafkas tır şöförü lakap
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