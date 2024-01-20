Hem dünyayı geziyor hem para kazanıyor! Tutkusunu gerçekleştirdi 'Nasıl erkeklere kaptırmışız' Makyaj malzemeleri ve oyuncaklarla dolu

"TIR SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK YANLIŞ BİR ALGI VAR"

Kadın tır şoförü olarak binlerce erkek tır şoförü içinde tır kullanmanın kendisini hiçbir zaman zorlamadığını belirten Yılmaz "Şu ana kadar hiçbir şekilde sözlü ya da fiziksel tacize uğramadım. Tır şoförleriyle ilgili bir algı var kesinlikle yanlış bir algı. Beni bir kardeş gibi, bir evlat gibi karşılıyorlar. Sokakta ilk karşılaşmalarımda tepkiler çok güzel. Alkışlayanlar bravo diyenler ıslık çalanlar bunlarla ilgili güzel tepkiler alıyorum, bu da beni daha fazla motive ediyor." dedi.