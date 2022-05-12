HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI 2022! Arkadaşa, sevgiliye, akrabaya resimli Hemşireler Günü mesajları ve kutlama sözleri

Hemşireler Günü mesajları ve sözleri, bu özel mesleği icra eden arkadaş, sevgili ya da akrabalarını mutlu etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar en yeni, arkadaşa, sevgiliye, akrabaya resimli Hemşireler Günü mesajları ve sözleri ile ilgili yaptıkları araştırmalara hız verdi. Biz de sizler için, günün anlam ve önemine değinerek en yeni Hemşireler Günü mesajları ve kutlama sözlerine haberimizde yer verdik...

HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

Yurdumuzun her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.

Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önmeli meslek grubu içerisinde ise hemşirelerimiz yer almaktadır. Hemşireler, sağlık problemleri olan insanların, bir tıbbi kuruluşa başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan bütün süreçlerde birebir yanlarında olan bir sağlık personelidir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren bütün hemşirelerimizin, 12 Mayıs Hemşireler Gününü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutlar sağlık ve mutluluk dilerim.

Önce İnsan” diyerek halkla hizmeti şiar edinmiş, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bu yüce mesleğin mensubu bütün fedakâr, cefakâr hemşirelerimizin “Hemşireler Gününü” kutlayarak meslek hayatlarında başarılar dilerim.

Hastalığı hekime, hastayı hemşireye emanet ediniz. Tüm meslektaşlarımın Hemşireler Günü kutlu olsun...Hemşire odasından çıkmayı tüm işleri öğrencilere yaptıran hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olmasın.