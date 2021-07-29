Hepsi Cumhuriyet döneminden bu yana özenle korunuyor! İşte Atatürk'ün kişisel eşyaları

Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine, 70 milyon TL harcanarak yapılan Troya Müzesi, 18 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı. 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip müzede, Troya Ören Yeri başta olmak üzere, diğer antik kentlerden çıkan 2 bin eser sergilenmeye başlandı. 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi zemin katında 7 ay önce başlatılan ‘Perdeler Açılıyor’ projesi kapsamında müzedeki 3 restorasyon ve konservasyon laboratuvarında, her çarşamba 11.00 ile 15.00 saatleri arasında perdeler açılıp, yapılan çalışmaların ziyaretçilere izletilmesi fırsatı sunuluyor.

CEP TELEFONU KAMERALARIYLA GÖRÜNTÜ ÇEKTİLER

Troya Müzesi, 'Perdeler Açılıyor' projesi kapsamında, özel konservasyon çalışmasına ev sahipliği yaptı. Anıtkabir Müzesi’nden Çanakkale Müze Müdürlüğü’ne 1974 yılında devrolan, Atatürk'ün kullandığı Cumhuriyet döneminden kalma valizi, ayakkabısı, terliği, yemek yediği çatalı, bıçağı ile gümüş kutusu için 'Troya'nın melekleri' olarak adlandırılan restoratör ve konservatörler Nurver Ferendeci, Betül Özmen ve Gonca Dikenci tarafından konservasyon çalışması gerçekleştirdi. Müzeye ziyarete gelenler, zemin katta Atatürk'ün kişisel eşyaları için yapılan konservasyon çalışmalarını izleyip, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.