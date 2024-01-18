Her 10 çiftten birinde görülüyor! Sebepsiz de ortaya çıkabilir '6 ay içinde olmazsa...'

"TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE KİŞİYE ÖZEL TEDAVİLER SONUCU GEBELİK ELDE ETME ORANLARI ARTMAKTADIR"

Doç. Dr. Yıldırım, şu durumlarda tüp bebek tedavisinin önerildiğini açıkladı: "Geçirilmiş ameliyatlara, dış gebeliğe, yumurtalık iltihabına bağlı olarak tüpler tıkanabilir. Bu durumda tüp bebek yöntemini öneriyoruz. Yumurta rezervi azalmışsa, çikolata kisti yani endometriozis durumu varsa, daha önceki standart tedavilerle gebelik elde edilemediyse de tüp bebek uygulanabilir. Ayrıca erkekte azospermi (hiç sperm olmaması) veya şiddetli oligoastenoteratazoospermi (total ileri hareketli sperm sayısı 5 milyonun altında ise), eşlerden birinde talasemi yani Akdeniz anemisi, kistik fibrozis ya da hemofili gibi genetik geçişli hastalık olması durumunda öneriyoruz. Öte yandan Hepatit ve HIV gibi bulaşıcı hastalıklardan eşi korumak veya kanser tedavisi öncesinde tüp bebek uygulanabiliyor. Tüp bebek tedavisine başlarken, çiftler için en uygun olan tedavi şekli belirlenir. Böylelikle tüp bebek tedavisinde kişiye özel tedaviler sonucu gebelik elde etme oranları artmaktadır."