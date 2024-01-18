KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Her 10 çiftten birinde görülüyor! Sebepsiz de ortaya çıkabilir '6 ay içinde olmazsa...'

    Her 10 çiftten birinde görülüyor! Sebepsiz de ortaya çıkabilir '6 ay içinde olmazsa...'

    18.01.2024 12:59 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Anne-baba olmak isteyen çiftlerin karşısına çıkan en önemli problemlerden bir tanesi kısırlık... Her 10 çiftten birinde infertilite görülebildiğini belirten Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, “Kısırlık nedenleri kadına, erkeğe bağlı ve her ikisi kaynaklı olabileceği gibi, bazen de hiçbir sebep olmaksızın görülebilir. İnfertilite tanısı alan çiftlere uygulanan en etkili teknik ise tüp bebektir. Tüp bebek tedavisine başlarken, çiftler için en uygun olan tedavi şekli belirlenir” dedi.

    Her 10 çiftten birinde infertilite olarak da bilinen kısırlığın görülebildiğini ifade eden Tüp Bebek Bölümünden Doç. Dr. Yıldırım, ”İnfertilite nedenlerinin kadına, erkeğe bağlı ve her ikisi kaynaklı olabileceği gibi, bazen de hiçbir sebep olmaksızın görülebilir.35 yaşından küçük kadınlarda 1 yıl içinde, 35 yaşından büyük kadınlarda ise 6 ay içinde gebelik oluşmaması kısırlık olarak tanımlanır. Ancak belirtilen bu süreler içinde eğer gebelik oluşmadıysa mutlaka infertilite uzmanı tarafından hem kadın hem de erkek değerlendirilmelidir” diye konuştu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    KISIRLIK İÇİN 'EN ETKİLİ' TEKNİK: TÜP BEBEK TEDAVİSİ

    Kısırlık tanısı alan çiftlere uygulanan en etkili tekniğin tüp bebek tedavisi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım, şöyle devam etti: "Tüp bebek tedavisi, kadından alınan yumurta ile erkekten alınan spermin, laboratuvar ortamında birleştirilmesi sonrasında elde edilen embriyonun 3-5 günlük takibinden sonra anne adayının rahminin içine yerleştirilmesidir."

    "HEM ANNE HEM BABA ADAYI İNCELENMELİ"

    "HEM ANNE HEM BABA ADAYI İNCELENMELİ"

    Yıldırım "Kısırlık nedeniyle kliniğe başvuran çiftlerden ilk görüşmede çiftlerin detaylı öyküsü alınır. Ardından anne adayına jinekolojik muayene ve ultrasonografi yapılır. Bu muayene ile anne adayının yumurtalık rezervi, rahimi ve rahim ağzı değerlendirilir. Kısırlığın sebeplerini ortaya koyabilmek için gerekli testler konusunda bilgi verilir. Anne adayının rahim filmi istenir. Baba adayından semen analizi istenir. Tüm bu testler ile amaç kısırlık nedenlerini belirlemektir." ifadelerini kullandı.

    "TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE KİŞİYE ÖZEL TEDAVİLER SONUCU GEBELİK ELDE ETME ORANLARI ARTMAKTADIR"

    "TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE KİŞİYE ÖZEL TEDAVİLER SONUCU GEBELİK ELDE ETME ORANLARI ARTMAKTADIR"

    Doç. Dr. Yıldırım, şu durumlarda tüp bebek tedavisinin önerildiğini açıkladı: "Geçirilmiş ameliyatlara, dış gebeliğe, yumurtalık iltihabına bağlı olarak tüpler tıkanabilir. Bu durumda tüp bebek yöntemini öneriyoruz. Yumurta rezervi azalmışsa, çikolata kisti yani endometriozis durumu varsa, daha önceki standart tedavilerle gebelik elde edilemediyse de tüp bebek uygulanabilir. Ayrıca erkekte azospermi (hiç sperm olmaması) veya şiddetli oligoastenoteratazoospermi (total ileri hareketli sperm sayısı 5 milyonun altında ise), eşlerden birinde talasemi yani Akdeniz anemisi, kistik fibrozis ya da hemofili gibi genetik geçişli hastalık olması durumunda öneriyoruz. Öte yandan Hepatit ve HIV gibi bulaşıcı hastalıklardan eşi korumak veya kanser tedavisi öncesinde tüp bebek uygulanabiliyor. Tüp bebek tedavisine başlarken, çiftler için en uygun olan tedavi şekli belirlenir. Böylelikle tüp bebek tedavisinde kişiye özel tedaviler sonucu gebelik elde etme oranları artmaktadır."

    "YAKLAŞIK 2-2,5 HAFTA SÜRÜYOR"

    "YAKLAŞIK 2-2,5 HAFTA SÜRÜYOR"

    Yıldırım "Tüp bebek tedavisine anne adayının, mensinin ikinci veya üçüncü günü başlanılmakta ve tedavi süresi hastaya göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak 2-2,5 hafta sürmektedir." dedi. (İHA)

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    infertilite kısırlık tüp bebek tedavisi çiftler 5 yaş
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

    Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

    Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.