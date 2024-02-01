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    4. 'Her duş alma sırasında...' Kadınlar için o yaşı işaret ederek uyardı! 'Mutlaka yaptırılmalı'

    'Her duş alma sırasında...' Kadınlar için o yaşı işaret ederek uyardı! 'Mutlaka yaptırılmalı'

    01.02.2024 11:13 | Son Güncelleme:
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    Özellikle 40 yaş sonrası kadınlarda hem fiziksel hem de hormonal birçok değişiklik yaşandığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert bu anlamda sağlık rutinlerinin hayati önem taşıdığını söyledi. 40 yaş sonra kadınların dikkat etmesi gerekenleri anlatan Cömert, "Her duş alma sırasında mutlaka meme muayenesi yapılmalıdır" dedi. Her kadının rutin jinekolojik muayeneyle birlikte yaptırması gereken testleri de sıralayan Cömert, "Aşırı meyve tüketiminden kaçınılmalı" dedi.

    Menopoz yaşı dünya genelinde 45-55 arası olarak kabul ediliyor olsa da artık çok erken yaşlarda da sıklıkla menopoz görülebiliyor. Özellikle 40’lı yaşlardan sonra kadınlarda hem fiziksel hem de hormonal birçok değişiklik yaşanırken, bazı sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor. Yaşam tarzlarında yapılacak değişimlerin yanında düzenli kontrollerle menopoz sonrası süreç sağlıklı bir şekilde geçirilebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert, 40 yaş sonrası kadınların dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    40 YAŞ SONRASI HER KADIN BU SAĞLIK RUTİNLERİNE UYMALI

    Bir kadının menopoza giriyor olması, hastalıklarla karşılaşacağı anlamına gelmiyor. Her ne kadar menopoz döneminde meydana gelen hormonal değişiklikler fiziksel ya da duygusal farklılıklara sebep olsa da düzenli sağlık kontrolleri ve yaşam tarzında yapılacak düzenlemelerle endişeler sona erebiliyor.

    Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert, “Menopozal süreç korkulacak bir dönem değildir. Yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ile bu süreç sorunsuz ve konforlu geçirilebilir. Bir kadının menopoza girmesi hastalıkların ortaya çıkacağı anlamına gelmez. Hormonal değişiklikler kadınlarda hem fiziksel hem de emosyonel farklılıklara neden olabilmektedir. Bu her kadın için geçerli olan bir durum elbette ki değildir. Bu sürecin nasıl geçeceği tamamen bilinmemekte ve her kadının yaşadığı durum değişkenlik göstermektedir. Menopozal sürece geçiş döneminde adet kanamaları birden kesilebileceği gibi sürede ve miktarda değişiklikler olarak, bir müddet sonra da kesilebilir. Bu durum normal olabilse de patolojik durumları dışlamak adına mutlaka hekime başvurmak gerekmektedir” dedi.

    Menopoz sürecine yakın kadınların bazı bulgularda hekim kontrolünden geçmeleri gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert, “Adet kanama miktarında azalma ya da artma, adet dışında ara kanamalar, adet düzensizliği, kasık ağrıları, geçmeyen vajinal enfeksiyonlar, ilişki sonrası kanamalar, vajinal bölgede lezyonlar önemli bulgulardır. Bu tür bulgularda mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına muayene olunmalıdır” şeklinde konuştu.

    "HER KADININ RUTİN JİNEKOLOJİK MUAYENEYLE BİRLİKTE SMEAR TARAMASI YAPTIRMASI GEREKİR"

    "HER KADININ RUTİN JİNEKOLOJİK MUAYENEYLE BİRLİKTE SMEAR TARAMASI YAPTIRMASI GEREKİR"

    40 yaş ve sonrasında jinekolojik hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalıkta erken tanının önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Cömert, “Her kadının rutin jinekolojik muayeneyle birlikte smear taraması, meme ultrasonu, mamografi, rutin kan tetkikleri, göz muayenesi, kolonoskopi, endoskopi gibi tetkikleri hekimlerinin yönlendirmesiyle düzenli olarak yaptırması gereklidir” dedi.

    "AŞIRI MEYVE TÜKETİMİNDEN KAÇINILMALI"

    "AŞIRI MEYVE TÜKETİMİNDEN KAÇINILMALI"

    40 yaşından sonra kadınların bazı yaşam tarzı değişikliklerine gitmesinin sağlık açısından önemli olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Cömert, “Bu süreçte beslenme düzenine dikkat edilmeli. Çünkü metabolizma hızı ilerleyen yaşla birlikte yavaşlar. Bu da birtakım önlemleri zorunlu hale getirir. Sağlıklı proteinler, sağlıklı yağlar, az miktarda karbonhidrat, sebze ve meyve beslenme rutinimize eklemeniz gerekenlerin başında gelmeli. Aşırı meyve tüketiminden kaçınılmalı çünkü meyveyle her ne kadar vitamin sağlansa da vücut gereksiz şeker alabilir. Bunun yanında kuruyemiş tüketiminde de porsiyona dikkat edilmeli çünkü kuruyemişler gereksiz yağ alımına neden olabilir. Ayrıca bu dönemlerde kalsiyum içerikli besinler tüketilmeli” şeklinde konuştu.

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    menopoz kadın mon
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