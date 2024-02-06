Her sabah 1 kaşık tüketirseniz vücuttaki tüm zehri söküp atıyor! Hazımsızlık, şişkinlik ve mide yanmasına son veriyor

Güne enerjik bir başlangıç yapmak ve vücudunuzu arındırmak istiyorsanız, her sabah 1 kaşık tahini tüketmelisiniz. Tahinle güne başlamanın sizi nasıl olumlu etkileyebileceğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.
Her sabah 1 kaşık tahin tüketirseniz vücuttaki tüm zehri atmanızı sağlar. Ayrıca mide ağrılarına iyi gelir. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Tok tuttuğu içinde kilo vermenize yardımcı olur. Akciğeri temizler. Vücudu zehirlerden arındırır. En güçlü antioksidanlardan biridir.
Mideyi rahatlatır ve mide ağrılarını dindirir. Ağır yemeklerin mideyi rahatsız etmemesine karşı sabah aç karnına 1 çorba kaşığı tüketilmesi önerilir.
Hazmı kolaylaştıran tahin, sindirim sisteminin de daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Tahin içerisinde bulunan yağlar, böbreklerin düzenli çalışmasına katkıda bulunur.
Tahini sade tüketemiyorsanız çok az pekmezle de yenilebilir veya birkaç damla limon damlatıp tüketebilirsiniz.