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Her sabah 1 kaşık tüketirseniz vücuttaki tüm zehri söküp atıyor! Hazımsızlık, şişkinlik ve mide yanmasına son veriyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.02.2024 07:53 | Son Güncelleme:
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Sağlıklı beslenme alışkanlıkları birçok sağlık sorununa çözüm olabilir. Günlük beslenme rutininize bir kaşık tahin eklemenin, vücudunuzun sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini duyan çok şaşırıyor. İşte her sabah 1 kaşık tüketildiğinde vücuttaki tüm zehri söküp atan mucize besin ve faydaları...

Güne enerjik bir başlangıç yapmak ve vücudunuzu arındırmak istiyorsanız, her sabah 1 kaşık tahini tüketmelisiniz. Tahinle güne başlamanın sizi nasıl olumlu etkileyebileceğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.


Keşfet

Her sabah 1 kaşık tahin tüketirseniz vücuttaki tüm zehri atmanızı sağlar. Ayrıca mide ağrılarına iyi gelir. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Tok tuttuğu içinde kilo vermenize yardımcı olur. Akciğeri temizler. Vücudu zehirlerden arındırır. En güçlü antioksidanlardan biridir.

Mideyi rahatlatır ve mide ağrılarını dindirir. Ağır yemeklerin mideyi rahatsız etmemesine karşı sabah aç karnına 1 çorba kaşığı tüketilmesi önerilir.

Hazmı kolaylaştıran tahin, sindirim sisteminin de daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Tahin içerisinde bulunan yağlar, böbreklerin düzenli çalışmasına katkıda bulunur.

Tahini sade tüketemiyorsanız çok az pekmezle de yenilebilir veya birkaç damla limon damlatıp tüketebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
tahin
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