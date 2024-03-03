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  4. Her şeyi tek başına yaptı! Yazın ziyaretçi akınına uğruyor: En eski parça 300 yıllık

Her şeyi tek başına yaptı! Yazın ziyaretçi akınına uğruyor: En eski parça 300 yıllık

03.03.2024 15:18
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Uzun yıllar Bursa'da yaşayan daha sonra memleketi Bayburt'a dönüş yapan 56 yaşındaki marangoz ustası Ömer Keleş, Ballıkaya köyündeki baba ocağını kültür evine dönüştürdü. Keleş, 50 metrekarelik evde yaklaşık bin adetin üzerinde antika ve nostaljik eşyayı sergiliyor. Kültür evi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Maddi anlamda kimseden destek almadığını kaydeden, her şeyi tek başına yaptığını kaydeden Keleş, kültür evinin özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.

Ömer Keleş'in büyük uğraşlar sonucunda restore ederek Bayburt'a kazandırdığı kültür evi, antika ve nostalji seven yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Evinin alt tarafını atölyeye dönüştüren marangoz ustası Keleş, atölyede saatlerce emek vererek hem baba evini eskinin izlerini taşıyacak şekilde restore etti, hem de gelen siparişleri üretiyor.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

MADDİ ANLAMDA KİMSEDEN DESTEK ALMADI

Keleş, antika ve nostaljik eşya tutkusuyla kazancının yarısını antika, eski eşyaları almaya harcadığını söyledi.

Maddi anlamda kimseden destek almadığını kaydeden Keleş, her şeyi tek başına yaptığını, kimseden bir beklentisi olmadığını ancak Bayburtlu yetkililerden manevi destek beklediğini vurguladı.

"GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN GELECEĞİNİ DE BİLMEZ"

"GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN GELECEĞİNİ DE BİLMEZ"

1986 yılında ailesiyle birlikte Bayburt'tan Bursa'ya yerleşen Keleş, 9 yıldır Bayburt'ta yaşadığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Baba ocağını şenlendirmek için tadilat ve restore yaptım. Bu tarihi eşyalardan 30-40 parça elimde vardı. Eşyalara bakınca tekrar bende bir merak uyanmaya başladı. Gelecek nesillere bir şeyler bırakmak için, geçmişini bilmeyen geleceğini de bilmez duyarlılığıyla eşya toplamaya başladım. Yer yer satın aldım, hibe eden arkadaşlar da oldu, bu şekilde devam ediyorum.

"EŞYALAR BİN PARÇAYA, BİN 500 PARÇAYA ULAŞMIŞ OLABİLİR"

"EŞYALAR BİN PARÇAYA, BİN 500 PARÇAYA ULAŞMIŞ OLABİLİR"

Birkaç yıl önce saydığımda 450-500 adet tarihi eşya vardı ama şu anda ne kadar olduğunu bilemiyorum sonrasında saymadım. Evdeki eşyalar bin parçaya, bin 500 parçaya ulaşmış olabilir. Bu şekilde yöre insanımıza, geleceğimize miras bırakma amacıyla bu işe devam etmek istiyorum"

"ZİYARETÇİLERİMİZE KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

"ZİYARETÇİLERİMİZE KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

Kültür evinin özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğradığını belirten Keleş, "Yazın dışarıdan gelen çok oluyor. Yurt dışından gelenler, sosyal medyadan görüp ziyaret etmek isteyenler bir hayli fazla, hiçbir zaman saat kısıtlamamız yoktur, 24 saat gelebiliyorlar. Kesinlikle ücret alınmıyor, ziyaret edip, eskiyi anımsayıp dönüyorlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt baba ocağı
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