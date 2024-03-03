Her şeyi tek başına yaptı! Yazın ziyaretçi akınına uğruyor: En eski parça 300 yıllık

"GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN GELECEĞİNİ DE BİLMEZ"

1986 yılında ailesiyle birlikte Bayburt'tan Bursa'ya yerleşen Keleş, 9 yıldır Bayburt'ta yaşadığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Baba ocağını şenlendirmek için tadilat ve restore yaptım. Bu tarihi eşyalardan 30-40 parça elimde vardı. Eşyalara bakınca tekrar bende bir merak uyanmaya başladı. Gelecek nesillere bir şeyler bırakmak için, geçmişini bilmeyen geleceğini de bilmez duyarlılığıyla eşya toplamaya başladım. Yer yer satın aldım, hibe eden arkadaşlar da oldu, bu şekilde devam ediyorum.

