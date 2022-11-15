Herkes 'olmaz yapamazsınız' diyordu! Evlerinin balkonunda 5 ayda bitirdiler... Bu araç için 25 bin TL harcadılar

Rize'de bir çay fabrikasında elektrik ustası olarak çalışan İbrahim Çakar, kardeşi Emrah Çakar ile Aralık 2020'de atık parçalardan küçük motorlu araç yapmak için kolları sıvadı. Emrah Çakar, bilgisayarda izlediği görüntüler yardımıyla UTV'yi tasarlarken İbrahim Çakar ise gerekli parçaları tanıdıklarından ve sanayi sitesinden topladı.

Çakar kardeşler, otomobil parçaları ve kendi yaptıkları aksamları merkeze bağlı Muradiye beldesinin Mesudiye Mahallesi'ndeki evlerinin giriş katındaki balkonda birleştirmeye başladı. İbrahim Çakar, kestiği demir aksamın birleştirilmesi için fabrikadan mesai arkadaşı kaynak ustası Fatih Büyük'ten yardım aldı.