Herkes seçim anketlerini konuşurken gözden kaçan detay! Aradan 9 ay geçti, AK Parti ile CHP arasında...

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere geri sayım sürerken, partilerin belediye başkan adayları da büyük oranda netleşti. İstanbul, Hatay, İzmir, Bursa, Ankara başta olmak üzere pek çok büyükşehirdeki sonuçlar şimdiden merak konusu olurken, seçimlere 47 gün kala ince oy hesaplamaları da başladı. Uygulanacak seçim stratejileri için artık son viraja girilirken '14 Mayıs 2023 Genel Seçim Sonuçları' her parti ve adayın masasında açık bulunuyor.

Peki 14 Mayıs'taki seçimlerde hangi parti hangi ilde ne kadar oy almıştı? Son seçimlerde il il en çok oy alan iki partiyi sizler için derledik;



