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Herkesin zevki farklı: Burcunuza göre nasıl bir erkek arkadaşına ihtiyacınız var?

06.12.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zıt karakterler birbirini çekse de mutlu ve sağlıklı bir ilişki için karakterlerin birbiriyle uyumlu olması, karşısındaki kişinin zevklerine karşı saygılı olması gerekiyor. Kadınlar mutlu olacağı erkek arkadaşı bulmak da zorluk çekiyorlar. Herkesin karakterine uygun erkek arkadaş beklentileri farklılık gösteriyor. Burcunuza göre nasıl bir erkek arkadaşına ihtiyacınız var?

Burcumuz karakterimizin ve beklentilerimizi belirleyebiliyor. Herkesin hayalini kurduğu mutlu birliktelik yaşayabileceği erkek arkadaş farklılık gösteriyor. Burcunuzun özelliklerine göre seçeceğiniz erkek arkadaşınızın istediğiniz ilişkiyi elde etmenizi sağlayabilir.

BURCUNUZA GÖRE NASIL BİR ERKEK ARKADAŞINA İHTİYACINIZ VAR?

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU
Güçlü ve çok tutkulu bir kadınla başa çıkabilen ve özür dilemeden senin ona olduğun kadar sana da takıntılı bir adama ihtiyacın var. Erkeğin seni geri tutmak yerine hayatını daha heyecanlı hale getirmeli. Spontanedir ve keşif ve maceralar yoluyla büyümeyi ve kendini geliştirmeyi sever, ancak aynı zamanda özgürlüğünüze de saygı duyar.

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU
Ruhunuzun her köşesini bilen (ve sizi neyin harekete geçirdiğini) bilen ve arkadaşlarını ve ailesini takdir eden bir adama ihtiyacınız var. Zorlayıcı olmayacak, ancak diğer erkeklerde nadiren bulduğunuz rahatlık ve sıcaklığı sağlayacak sabırlı bir adama ihtiyacınız var. Sizin aynalara tatlı notlar bırakacak ve sözlerini her zaman yerine getirecek, üstelik son derece sadık olacak biriyle olmanız gerekiyor.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU
İkizler kızları kolayca sıkılabilir ve onların seviyesinde bir erkek bulmak zordur. Tüm iletişim ve istihbarat görevlerinizi geçebilecek, eğlenceyi seven tarafınızı da takdir eden birine ihtiyacınız var. Bir İkizler'in sevgilisi anlamalı ve okumalı, ayrıca sıkıcı sosyal etkinliklerde sizi eğlendirmelidir.

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU
Ruh halinizdeki nüansları anlayan ve hayat karmaşık veya bunaltıcı hale geldiğinde her zaman "kişiniz" olan bir erkeğe ihtiyacınız var. Duygularınızla bu kadar temas halinde olmanızı seviyor ve her küçük şeye süper özen göstermenin yanı sıra küçük şeylerle ilgileniyor. Senin bir parçan oldukları için tuhaflıklarını ve hoşlanmadıklarını seviyor.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
Aslan kadını tamamen güçlüdür, kendini gerçekten tanıyan ve cinsel açıdan kendine güvenen bir erkeğe ihtiyaç duyar, bu da etrafındaki herkesi rahat hissettirir. Mantıklı, bilinçli olması ve inandığı şey için ayağa kalkması gerekiyor. Ölçülü olmaya inanıyor ve size mümkün olan en iyi şekilde meydan okuyor.
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