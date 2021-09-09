Hindistan'da korkutan tablo! Dang humması 1 hafta 68 can aldı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin bazı bölgelerinde yaygınlaşan "yoğun" viral ateş nedeniyle yaşanan can kayıplarının arttığı bildirildi. 1 HAFTADA 68 CAN KAYBI! The Times of India'nın haberine göre, geçen hafta 40'ı çocuk olmak üzere 68 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Prayagraj şehrindeki Sarojini Naidu Çocuk Hastanesi'nde de dang humması nedeniyle çok sayıda hasta tedavi alıyor.

DANG HUMMASI HAKKINDA

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

YÜKSEK SICAKLIK, UZUN SÜRELİ YAĞIŞLAR ARTIŞA NEDEN OLDU Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.