HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hindistan'da korkutan tablo! Dang humması 1 hafta 68 can aldı

Hindistan'da korkutan tablo! Dang humması 1 hafta 68 can aldı

09.09.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin dışında dang humması ile savaşan Hindistan'da yaşanan vaka artışı korkuya neden oldu. Dang humması nedeniyle ölümlerin arttığı ülkede çok sayıda hasta, hastanelerde tedavi görüyor. Son belirlemelere göre 1 hafta içinde 40'ı çocuk olmak üzere 68 can kaybının yaşandığı kayıtlara geçti.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin bazı bölgelerinde yaygınlaşan "yoğun" viral ateş nedeniyle yaşanan can kayıplarının arttığı bildirildi.

1 HAFTADA 68 CAN KAYBI!

The Times of India'nın haberine göre, geçen hafta 40'ı çocuk olmak üzere 68 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Prayagraj şehrindeki Sarojini Naidu Çocuk Hastanesi'nde de dang humması nedeniyle çok sayıda hasta tedavi alıyor.

DANG HUMMASI HAKKINDA

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.
Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

YÜKSEK SICAKLIK, UZUN SÜRELİ YAĞIŞLAR ARTIŞA NEDEN OLDU

YÜKSEK SICAKLIK, UZUN SÜRELİ YAĞIŞLAR ARTIŞA NEDEN OLDU
Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.
Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Taliban'dan 'çok konuşulacak' tarih! Aralarında Türkiye de var

Taliban'dan 'çok konuşulacak' tarih! Aralarında Türkiye de var

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.