Histamin alerjisi nedir? Belirtileri nelerdir? Histamin alerjisi olanlar ne yapmalı, ne yememeli?

Histamin alerjisi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bu durum, bazı besinleri tükettikten sonra görülebilmektedir. Baş ağrısı, burun tıkanıklığı gibi belirtilerle kendini gösteren rahatsızlık, histamini parçalayan enzim yetersizliği olan vatandaşlarda görülebilir. Bu kapsamda Histamin alerjisi nedir? Belirtileri nelerdir? Histamin alerjisi olanlar ne yapmalı, ne yememeli? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

HİSTAMİN ALERJİSİ NEDİR?

Histamin sağlık için son derece mühimdir. Fakat histamin seviyesinin yükselmesi halinde durum daha ciddi bir hal alabilir. Bu duruma histamin alerjisi denir. Histamin alerjisi vücutta bulunan histamin seviyesinin artması veya mevcut seviyeye vermiş olduğu anormal tepkidir.

Histamin; tüketilen besinler, içeçcekler, çiçek ve ev tozu, hayvan tüyü ya da kimyasal maddeler dolayısıyla yüksek seviyelerde çıkabilir. Bu durumda alerji oluşur.

Vücut; bu tür maddelere maruz kaldığı zaman antikor salgılayıp, mikroplara karşı savaşır. Vücudun salgılamış olduğu antikorlarla beraber salgılanan bir başka kimyasal ise histamindir.

Yumuşak kasların kasılmasına neden olan alerji; soluk alıp vermeyi güçleştirerek, ölüme kadar gidebilir.