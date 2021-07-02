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  4. Hız kadranı 280'de takılı kaldı! Feci kazada 1 ölü, 1 yaralı

Hız kadranı 280'de takılı kaldı! Feci kazada 1 ölü, 1 yaralı

02.07.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks cipin önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Cipin hız kadranının 280 kilometrede takılı kalması fotoğraf karesine yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Bursa'da meydana gelen kazada tüyler ürperten bir detay ortaya çıktı. Lüks cipin önde ilerleyen kamyona çarpması sonrası 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kaza sonrası çekilen fotoğraflarda cipin hız göstergesinin 280 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

KORKUNÇ KAZADA '280 KM' DETAYI

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli arasında meydana geldi. İstanbul istikametine doğru gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen lüks cip, kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen Murat Mencik (50) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle cip demir yığınına dönerken, araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Davut Kağnıcı (49) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Burada tedaviye alınan yaralılardan Davut Kağnıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cipin sürücüsü ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

CİPİN HIZ KADRANI 280'DE TAKILI KALDI

CİPİN HIZ KADRANI 280'DE TAKILI KALDI
Öte yandan, hurdaya dönen cipin hız kadranının 280 kilometrede takılı kalması fotoğraf karesine yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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Okuyucu Yorumları 26 yorum
hiç üzülmedim
bende
ben 280 le hayatta kaza yapmam mumkun degil,cunku benim arabam en son 140 goruyor
diyecek bi şey bulamıyorum kamyoncu ne yapsın

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