Hız kadranı 280'de takılı kaldı! Feci kazada 1 ölü, 1 yaralı

Dün akşam saatlerinde Bursa'da meydana gelen kazada tüyler ürperten bir detay ortaya çıktı. Lüks cipin önde ilerleyen kamyona çarpması sonrası 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kaza sonrası çekilen fotoğraflarda cipin hız göstergesinin 280 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

KORKUNÇ KAZADA '280 KM' DETAYI

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli arasında meydana geldi. İstanbul istikametine doğru gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen lüks cip, kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen Murat Mencik (50) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle cip demir yığınına dönerken, araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Davut Kağnıcı (49) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Burada tedaviye alınan yaralılardan Davut Kağnıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cipin sürücüsü ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.