Ian Kasırgası, ABD'yi böyle vurdu! Florida’daki yıkımın görüntüleri ortaya çıktı

ABD’nin Florida eyaletini dün akşam saatlerinde kategori 4 seviyesinde vuran Ian Kasırgası, ülkede büyük yıkıma yol açtı. ABD tarihinde görülen en güçlü 5’inci kasırga olan Ian'ın Florida’yı terk etmesinin ardından oluşan tahribatın görüntüleri ortaya çıktı. Ulusal Kasırga Merkezi, kıyı bölgelerini sular altında bırakan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle binalarda tahribata yol açarak "hayatı tehdit eden" kasırga konusunda uyarıda bulundu. ABD Başkanı Biden yine yolunu şaşırdı! O anlar kamerada Saatteki hızı 241 kilometreyi bulan ve kategori 4 seviyesindeki kasırganın başlangıcından itibaren yaklaşık 1,9 milyon hanede elektrik kesintisi rapor edildi.

ABD'DE KASIRGA FELAKETİ! TAHRİBAT GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Florida'nın Lee İlçesi Şerifi Carmine Marceno yaptığı açıklamada, “Yüzlerce ölüm olduğundan eminim, kurtarılmayı bekleyen binlerce insan var” ifadelerini kullanarak, bölgede şu ana kadar hayatını kaybeden 5 kişinin tespit edildiğini bildirdi.

Charlotte ilçesinde yetkili Chris Constance, County'de 6, yerel bir acil durum yönetim yetkilisi Osceola ilçesindeki bakımevinde 1, Volusia İlçesindeki yetkililer ise 74 yaşındaki bir adamın havuzunu boşaltmaya çalışırken hayatını kaybettiğini doğruladı.

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle elektrik direklerinin hasar gördüğü Florida’da, elektrik şebekesinde meydana gelen hasar sonucu 2 buçuk milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Florida Valisi Ron DeSantis'in Ofisi, 42 bin teknisyenin, elektrik kesintilerini çözmek için dün geceden bu yana aralıksız çalıştığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden başkent Washington DC'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) binasında yaptığı açıklamada, Ian Kasırgası’nın Florida tarihindeki en ölümcül kasırga olabileceğine dikkat çekerek, “Hala elimize ulaşan kesin bir sayı yok, ancak büyük miktarda can kaybı olabileceğine dair ön raporlar aldık” dedi.