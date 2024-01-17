KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. İki bin yıllık miras! Sabah akşam tüketiyorlar 'Şifa deposu' Bir kez tadına bakan hayran kalıyor

    İki bin yıllık miras! Sabah akşam tüketiyorlar 'Şifa deposu' Bir kez tadına bakan hayran kalıyor

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    17.01.2024 16:17 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gaziantep’in mutfak kültürü içinde önemli bir yere sahip olan Alaca çorbası kış ayların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ederken, vejetaryen vatandaşların da ilgi odağı oldu. İki bin yıllık lezzet mirası Alaca çorbası, sabah-akşam tüketilirken tam bir şifa deposu olduğu belirtiliyor.

    Gaziantep’in vazgeçilmez lezzeti olan alaca çorbası et ürünleri tüketmeyen vatandaşların ilgisini çekiyor. Tamamen bakliyattan yapılan çorba yoğun ilgi görüyor. Alaca çorbası, dövme, yeşil mercimek, nohut, salça, soğan, tarhun ve kırmızı biber gibi malzemelerden oluşuyor.

    GAZİANTEP’İN İKİ BİN YILLIK LEZZET MİRASI: ALACA ÇORBASI

    Gaziantep mutfağına ait olan alaca çorba, hem doyurucu hem de besleyici özellik taşıdığı için vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

    "TAMAMEN ŞİFA DEPOSUDUR"

    "TAMAMEN ŞİFA DEPOSUDUR"

    Gaziantep’in yöresel çorbası olan alaca çorbasının sağlık açısından önemine değinen Yusuf Pektaş, “Alaca çorbası bizim özel ve yöresel bir çorbamızdır. Sabah kahvaltılarında annelerimiz yapar. Tamamen şifa deposudur. Bakliyat ve tahıllar var içerisinde. İçine şu ürünler girer; börülce, aşurelik buğday, nohut, soğan, salça ve kurutulmuş antep biberi var. Üzerinin sosu için tarhana otu ve yağ vardır. Günün 24 saat tüketilir. Gelen misafirlerimiz alaca çorbasını çok beğeniyor. İçinde bakliyat olduğu için şifa deposu daha da fazla oluyor." şeklinde konuştu.

    Pektaş, "Daha önce Alaca çorbası içmeyenler bu lezzete hayran kalıyor” dedi.

    "VEJETARYEN MÜŞTERİLERİMİZİN VAZGEÇİLMEZ ÇORBASI"

    "VEJETARYEN MÜŞTERİLERİMİZİN VAZGEÇİLMEZ ÇORBASI"

    Dünyanın en önemli lezzet duraklarından biri olan Gaziantep’ten gastronomi alanında pek çok etli yemeklerin bulunmasının vejetaryenler için dezavantaj olması nedeniyle vejetaryenler için alaca çorbasının vazgeçilmez lezzet olduğunu belirten Pektaş, “Gelen vejetaryen müşterilerimiz alaca çorbasının içinde et olmadığı için çok fazla tercih ediliyor” dedi.

    Günde en az 20 adet alaca çorbası sattıklarını ve fiyatı hakkında bilgi veren Pektaş, “Fiyatımız 70 TL’dir. Günde 20 tabak alaca çorbası satmaktayız” diye konuştu. (İHA)

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Gaziantep çorba Alaca çorbası
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

    Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

    Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

    Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.