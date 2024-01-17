İki bin yıllık miras! Sabah akşam tüketiyorlar 'Şifa deposu' Bir kez tadına bakan hayran kalıyor

"TAMAMEN ŞİFA DEPOSUDUR"

Gaziantep’in yöresel çorbası olan alaca çorbasının sağlık açısından önemine değinen Yusuf Pektaş, “Alaca çorbası bizim özel ve yöresel bir çorbamızdır. Sabah kahvaltılarında annelerimiz yapar. Tamamen şifa deposudur. Bakliyat ve tahıllar var içerisinde. İçine şu ürünler girer; börülce, aşurelik buğday, nohut, soğan, salça ve kurutulmuş antep biberi var. Üzerinin sosu için tarhana otu ve yağ vardır. Günün 24 saat tüketilir. Gelen misafirlerimiz alaca çorbasını çok beğeniyor. İçinde bakliyat olduğu için şifa deposu daha da fazla oluyor." şeklinde konuştu.